TV namigi: Oblika vode in Velika poteza

Oblika vode: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Shape of Water. Koprod., 2017. Režija: Guillermo del Toro. Igrajo: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg. Fantaz. film. 150 min.

Mojster pripovedništva Guillermo del Toro se vrača s pravljico za odrasle, ki se odvija v ZDA na vrhuncu hladne vojne. Baltimore, leto 1962. Elisa (Sally Hawkins) je nemo, vase zaprto dekle, ki dela kot čistilka v močno varovanem vladnem laboratoriju. Njen preprosti vsakdan popestrita le prijazni sosed (Richard Jenkins) in razumevajoča sodelavka (Octavia Spencer).Elisino življenje se za vedno spremeni, ko v poslopju odkrije strogo zaupno skrivnost: luskasto, človeku podobno vodno bitje iz Južne Amerike, ki ga je vlada zaprla v akvarij daleč od oči javnosti, da bi ga preučili ...

Velika poteza: TV SLO 2 ob 22.10

The Big Short. ZDA, 2015. Režija: Adam McKay. Igrajo: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Rudy Eisenzopf, Casey Groves. Kom./drama. 130 min.

Piše se leto 2005. Nadarjen analitik in menedžer finančnega sklada Michael s svojimi izračuni ugotovi, da je sistem podeljevanja hipotek v ZDA tik pred razpadom, zato se odloči za nezaslišano potezo – stavi proti nepremičninskemu trgu. Banke z veseljem sprejmejo denar, njegove poteze pa zbudijo pozornost vlagateljev ... Četverica velikih igralskih imen bo s prstom pokazala na pogubne posledice človeškega pohlepa. Leta 2005 so štirje obstranci videli, česar velike banke, mediji in vladni nadzorniki niso želeli: da grozi zlom svetovnega gospodarstva.

Wagner, Putinova skrivna vojska: TV SLO 1 ob 22.30

Wagner - L'armee de l'ombre de Poutine. Fr., 2022. Režija: lexandra Jousset in Ksenia Bolchakova. Dok. odd. 70 min.

Oddaja oriše preiskavo zasebnega ruskega vojaškega podjetja The Wagner Group, ustanovljenega za pomoč ruskim separatistom v Doneškem bazenu v Ukrajini. To je tajna milica Jevgenija Prigožina, poslovneža in milijarderja, tesnega zaveznika Vladimirja Putina. Skupina Wagner nima uradnih pooblastil, pa vendar je na čelu nove hladne vojne, ki jo je zanetil vladar v Kremlju.