TV namigi: Odpotovanja: Libija in Dolg

Po uvodnih zapletih z vstopnimi vizumi se Scott in Justin ter snemalec Andre lahko odpravijo v Tripolis. Libija je bila zahodnim obiskovalcem več kot 20 let nedostopna. Najprej si ogledajo slovito Leptis Magno, nato pa nadaljujejo proti jugu. V zapuščenem mestu Gadames uprizorijo skeč in ga v domišljiji poskušajo obnoviti. Razposajeno se lovijo in izgubijo, potem pa se odpravijo v osrčje Sahare – tokrat so njihov cilj velikanske sipine. Justin si je namreč vtepel v glavo, da bo deskal z njih. Ob pogledu na prelepo zeleno oazo in jezerce mu to naposled tudi uspe.Leta 1997 upokojena agenta Mosada Rachel (Mirren) in Stefan (Wilkinson) izvesta šokantno novico o svojem nekdanjem kolegu, s katerim sta sredi 60. izvedla drzno akcijo, zaradi katere so bili vsi trije deležni velikega občudovanja. Leta 1965 so tedaj kot mladi agenti (igrajo jih Jessica Chastain, Marton Csokas in Sam Worthington) odšli v vzhodni Berlin, kjer so, kot pravijo, ugrabili in med poskusom pobega ubili iskanega nacista. Toda ali se je zgodba res odvila, kot trdijo? Bolj zabavna različica Spielbergovega Münchna prinaša dobro igro in dovolj vznemirljivo zgodbo, da brez težav zadrži gledalčevo pozornost.Kakšne zdravstvene zaplete lahko povzroča cepljenje proti covidu 19 in koliko je takih primerov? Ali bi lahko katerega izmed teh primerov preprečili, če bi pristojni neželene učinke jemali bolj resno? Novinarji, kamermani, fotoreporterji so vse pogosteje žrtve napadov na protestih. Nekatere medijske hiše najemajo celo varnostnike, ki spremljajo ekipe na terenu. Kdo spodbuja tako nasilje? V Sloveniji je v razcvetu kulinarični turizem. Kaj lahko domači kuharski mojstri ponudijo tujcem, katere jedi so najbolj priljubljene in kako globoko je treba seči v žep za Michelinove zvezdice?