TV namigi: Otok delfinov, Felicita in Proti temi

Nedelja, 16. oktobra

Otok delfinov: POP TV ob 15.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Dolphin Island. Bahami, 2021. Režija: Mike Disa. Igrajo: Bob Bledsoe, Aaron Burrows, Annette Lovrien Duncan, Conrad Forbes, Margaret Hogan. Družinska drama. 105 min.

Potem ko je izgubila svoje starše, najstnica Annabel živi skupaj s svojim dedkom Jonahom na rajskem karibskem otoku. Ko ni v šoli, deklica pomaga dedku na njegovi ribiški ladji, pogosto pa jima dela družbo delfinka Mitzy.

Toda nekega dne na otok prispeta Annabelina stara starša iz New Yorka, ki jo nameravata odpeljati s seboj. Ker ne želi zapustiti svojih prijateljev in doma, obupano dekle ukrade motorni čoln in pobegne. Ko se znajde v smrtni nevarnosti, jo Mitzy uspe izslediti in se trudi Annabel odpeljati na varno.

Felicita: TV SLO 1 ob 15.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Felicita. Fr., 2020. Režija: Bruno Merle. Igrajo: Pio Marmaï, Rita Merle, Camille Rutherford, Orelsan. Drama. 90 min.

Felicita Foto Tv Slo

Majhna deklica Chloé ima zelo nenavadno življenje. Njeni starši življenje zajemajo z veliko žlico in po svetu potujejo kot nomadi. Njen oče je duhovit človek, ki hčeri nenehno buri domišljijo, njena mama jo ima neznansko rada.

A Chloé vseeno ni čisto zadovoljna, saj si na svetu ne želi nič bolj od tega, da bi se ustalili v enem kraju, kjer bi lahko odvrgla sidro, našla prijatelje in obiskovala šolo.

Proti temi: TV SLO 1 ob 22.30

Mod de blindes verden. Dan., 2022. Režija: Julie Bezerra Madsen. Dok. odd. 60 min.

Proti temi Foto Tv Slo

Ko Silas na lepem ne najde prijateljev na šolskem igrišču, Christina ve, kaj to pomeni. Tudi njen sin počasi izgublja vid. Tako se je začelo že pri njej. Zdravniki pa so zatrjevali, da se sinu to ne more zgoditi.

Christina je za Silasa v marsičem idealna mama, saj ve, kaj vse se spremeni, ko oslepiš. A kako naj otroka nauči, da bo pogumen in prepričan vase? Zelo dobro ve, kako samotna je tema in kako si ljudje predstavljajo, da bi morali živeti slabovidni. Christina sklene Silasu pokazati veličastje narave, preden izgubi vid, nauči ga, kako se znajti v mestni džungli in kako slišati, kdaj je hrana kuhana. Predvsem pa, kako ohraniti prijatelje.