TV namigi: Partizanski pevski zbor, Zunaj je noč, Inflacija

Ponedeljek, 9. septembra

Jubilejni koncert ob 80-letnici Partizanskega pevskega zbora

TV SLO 2 ob 22,55

Slo., 2024. Konc. Posn. 95 min.

Ustanovitelj zbora, prvi umetniški vodja in dirigent, je bil slovenski skladatelj Karol Pahor. Pevce Partizanskega pevskega zbora od leta 2022 vodi mlad dirigent Jakob Barbo. Pod njegovim vodstvom so predstavili izbrani program partizanskih pesmi.

V nadaljevanju koncerta so se jim pridružili Primorski pevski zbor Vinko Vodopivec, simfonični orkester, sopranistka Gaja Sorč in baritonist Marko Erzar. Jubileju so se poklonili z izvedbo kantate Radovana Gobca z naslovom Hej, partizan!, ki jo je vodil nekdanji dirigent Iztok Kocen.

Zunaj je noč

TV SLO 1 ob 23.00

Esterno notte. Ita., 2022. 1/6. Režija: Marco Bellocchio. Igrajo: Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Daniela Marra. Nad. 65 min.

Zunaj je noč Foto Tv Slo

Leta 1978 si je Aldo Moro, predsednik Krščanskih demokratov, vodilne italijanske stranke, prizadeval za oblikovanje vlade narodne enotnosti s sodelovanjem Komunistične partije. Vendar se s t. i. zgodovinskim kompromisom, za katerega se je zavzemal predsednik Krščanskih demokratov, marsikdo ni strinjal, tako v parlamentu kot na ulici. 16. marca, na dan, ko naj bi se glasovalo zaupnici vladi, so pripadniki Rdečih brigad v zasedi pričakali Alda Mora in njegovo spremstvo. Stražarje so ubili, Mora pa ugrabili.

Vrnitev inflacije: Prijetni časi so minili

TV SLO 2 ob 20.00

The Return of Inflation, The Gravy Years Are Gone. Nem., 2022. Režija: Matthias Heeder. 55 min.

Vrnitev inflacije: Prijetni časi so minili Foto Tv Slo

»Inflacija je nekakšen boj za oblast,« pojasnjuje zgodovinar ekonomije Adam Tooze. Kdo bo v tem boju zmagovalec in kdo poraženec? Zakaj je inflacija zdaj nenadoma spet tolikšna težava? Kako proti njej ukrepajo centralne banke? Dokumentarna oddaja gledalcem predstavi, kateri mehanizmi so pripomogli k obuditvi inflacije in kako se nanjo odzivajo ljudje iz različnih družbenih okolij – v Nemčiji, Franciji, Turčiji in ZDA.