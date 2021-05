TV namigi: Pesem Evrovizije 2021, Snowden in Sedem let skomin

Sobota, 22. maja

Pesem Evrovizije 2021, izbor iz Rotterdama: TV SLO 1 ob 21.00

Snowden: Kanal A ob 20.00



Sedem dni skomin: POP TV ob 21.30

Sedem dni skomin Foto Pro Plus

Predstavnica Slovenije Ana Soklič se žal ni uvrstila v finale in tako ne bo med 26 nastopajočimi državami večera. Desetericama iz torkovega in četrtkovega izbora se bodo namreč pridružile še države t i. velike peterice in gostiteljica.Evrovizijsko občinstvo bodo spet zabavali voditelji: Chantal Janzen, Edsilia Rombley, Jan Smit in Nikkie de Jager. Slovenski prenos bo pospremila Mojca Mavec, v radijskem prenosu pa bosta z vami Miha Šalehar in Uršula Zaletelj. Zmagovalno skladbo bodo izbrali gledalci prek telefonskega glasovanja in strokovne žirije v vseh 39. državah udeleženkah.Biografski film preučuje sile, ki so mladega patriota, ki si je želel služiti svoji državi, spremenile v razvpitega žvižgača. Zastavlja provokativna vprašanja o svoboščinah, ki smo se jim pripravljeni odreči v imenu varnosti.Edward Snowden je namreč odkril, da ameriška vlada nadzira vse oblike digitalne komunikacije in zbira ogromne količine podatkov tudi o navadnih državljanih. Ko se odloči razkriti te zaupne informacije, postane v očeh nekaterih izdajalec, drugih junak, a tudi ubežnik pred zakonom.Eddie je star skoraj 40 let in še vedno ni poročen. Pod vplivom svojega ostarelega očeta, ki se ima še vedno za osvajalca ženskih src, se Eddie zaljubi v Lilo. Poln ljubezenskih hormonov jo na vrat na nos zasnubi in kmalu sledi poroka.Že na poti na poročno potovanje pa se začnejo njegove sanje spreminjati v nočno moro. Za nameček pa na potovanju spozna še Mirando, ki je vse, kar Lila ni in se ji zato ne more upreti. Eddie se tako znajde v smešni situaciji, kjer lovi ravnotežje med dvema ženskama.