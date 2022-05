TV namigi: Pesem Evrovizije, Bratsko maščevanje in Netopirji

Torek, 10. maja

Pesem Evrovizije 2022, 1. predizbor iz Torina: TV SLO 2 ob 21.00

Koprod., 2022. Vodijo: Laura Pausini, Alessandro Cattelan in Mika. Prenos. 130 min.

Torino bo po lanski zmagi Italije gostil Pesem Evrovizije. V prvem predizboru se bodo za deset mest v finalu potegovali predstavniki sedemnajstih držav: Albanija, Latvija, Litva, Švica, Ukrajina, Bolgarija, Nizozemska, Moldavija, Portuglaska, Hrvaška, Danska, Avstrija, Islandija, Grčija, Norveška, Armenija in kot peta po vrstnem redu nastopov tudi Slovenija, ki jo zastopa zasedba LPS.

V prvem predizboru bodo glasovali tudi slovenski gledalci in poslušalci ter slovenska strokovna žirija. Komentator bo Andrej Hofer.

Bratsko maščevanje: kanal A ob 21.55

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Avengement. VB, 2019. Režija: Jesse V. Johnson. Igrajo: Scott Adkins, Craig Fairbrass, Thomas Turgoose, Nick Moran, Kierston Wareing. Akc. film. 100 min.

Bratsko maščevanje Foto Pro Plus

Kaznjenec Cain Burgess je pristal za rešetkami zaradi zločinov nekoga drugega in že več let nestrpno čaka, da spet pride na svobodo. V zaporu se je Cainu uspelo otresti zahrbtnih napadalcev in preživeti, čeprav je nekdo razpisal bogato nagrado na njegovo glavo. Ko se nekega dne po robu postavi paznikom in uspe pobegniti, se Cain namerava maščevati tistim, ki so ga spremenili v hladnokrvnega morilca in uničili njegovo prihodnost.

Film pomanjkanje izvirne zgodbe nadomesti z učinkovitimi akcijskimi prizori, so rekli kritiki.

Neverjetni netopirji: TV SLO 2 ob 20.00

Bat Superpowers. ZDA/Fra., 2021. Režija: Raphaël Hitier. Dok. odd. 60 min.

Neverjetni netopirji Foto Tv Slo

Ali lahko domnevni vir najsmrtonosnejših virusov na svetu skriva tudi pot do bolj zdravega in daljšega življenja? Netopirjev se drži zlovešči sloves potencialnih virov nekaterih najsmrtonosnejših izbruhov bolezni: ebole, mersa, sarsa in nedavno virusa SARS-CoV-2, ki je povzročil pandemijo covida 19.

Vendar znanstveniki odkrivajo nove dokaze, da so netopirji biološka čudesa, ki premorejo ključ do dolgoživosti, saj so odporni na bolezni, ki jih prenašajo.