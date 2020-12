TV namigi: Podnebne spremembe, Od blizu in Preverjeno

Torek, 22. decembra



Podnebne spremembe: DejstvaTV SLO 1 ob 20.55



Od blizu, pogovorna oddaja z Vesno Milek: pater Branko Cestnik: TV SLO 2 ob 21.40

Od blizu. Teolog in filozof Branko Cestnik Foto Mavric Pivk Mavric



Preverjeno: POP TV ob 21.50

Preverjeno Foto arhiv Delo

Vpliv podnebnih sprememb že čutimo, vendar vseeno ne smemo obupati. V drugem delu filma, ki ga je angleški časnik Guardian imenoval »poziv k orožju«, bomo izvedeli, kaj v zvezi s tem počnejo politiki, kaj razvijajo znanstveniki in tudi, kaj lahko naredimo vsi skupaj in vsak posebej.Bodo cilji zgodovinskega pariškega sporazuma ostali le črka na papirju? Se moramo res odreči vsemu udobju, da bi preprečili preveliko segrevanje Zemlje, ali pa je to le mit?V predbožični oddaji Vesna Milek gosti patra Branka Cestnika, ki je leta 1986 vstopil v red klaretincev, študiral je v Rimu in Madridu ter na Salezijanski univerzi magistriral s temo Iskanje Boga v gledališču Eugèna Ionesca. Njegov impresiven roman Sonce Petovione je med bralci doživel velik uspeh, bil je tudi med finalisti za najboljši slovenski roman leta.Branko Cestnik je sicer župnik na župniji Frankolovo v celjski škofiji.»Redkim se zgodi v življenju, da imajo možnost odločati o ustanovitvi države. Sam sem to jemal kot privilegij«, pravi Franci Cevzar, v času plebiscita star 18 let. Drži ali je mit, da je bila v času plebiscita v politiki velika enotnost? Bilo je ogromno strahov, nezaupanja, odgovarjajo akterji tistega časa. »Širile so se govorice, da hodijo po terenu komunisti in strašijo ljudi, da upokojenci ne bodo dobili pokojnin,« pravi Spomenka Hribar.Kako sodišča odločajo v zahtevnih primerih, ko gre za razveze in otroke? Kaj počnejo včasih starši, da bi zmagali, in kakšno vlogo imajo sodni izvedenci?