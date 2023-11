TV namigi: pogovori s prijatelji, ljubimci, sodelavci in drugimi hudodelci

Sobota, 4. novembra

Pogovori s prijatelji (Premiera): TV SLO 1 ob 21.35

Conversations with Friends. Ir., 2022. 1/12. Režija: Lenny Abrahamson. Igrajo: Alison Oliver, Sasha Lane, Jemima Kirke, Joe Alwyn. Nad. 35 min.

Serija Pogovori s prijatelji je televizijska upodobitev literarnega prvenca Sally Rooney, ki je izšel leta 2017, v slovenskem prevodu Vesne Velkovrh Bukilica pa 2019.

Frances je 21-letna študentka. Je zelo inteligentna, znajde pa se v nizu odnosov, ki jo prisilijo, da se sooči z lastno ranljivostjo. Njeno nekdanje dekle je samozavestna Bobbi, ki kljub koncu razmerja ostane njena prijateljica. Ljubiteljici poezije na enem od nastopov v Dublinu spoznata pisateljico Melisso in njenega čednega in zadržanega moža Nicka, ki je igralec.

Medtem ko se Melissa in Bobbi odkrito spogledujeta, se Nick in Frances spustita v skrivno razmerje, ki oba preseneti, hkrati pa predstavlja preizkušnjo za vez med Frances in Bobbi.

Praznik dela (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Praznik rada. BiH., 2022. Režija: Pjer Žalica. Igrajo: Muhamed Hadžović, Emir Hadžihafizbegović, Admir Glamočak, Boris Isaković, Aleksandar Seksan. Drama. 115 min.

Praznik dela. Foto TVS

Dan, ki bi moral biti vsem v veliko veselje, se v drami Pjera Žalice prelevi v ponovno odpiranje skelečih vojnih ran.

Armin se po desetih letih življenja v tujini vrne v Bosno. V Nemčiji se je poročil in si ustvaril lepo življenje, zato bi se rad pohvalil svojemu očetu Fudu. Vse to bi rad simbolično opravil na praznik dela, ki bo tako zgolj dodaten razlog za vrtenje jagnjetine nad žerjavico. Štirje prijatelji že pripravljajo vse potrebno za gostijo, ko vse skupaj prekine policija, ki aretira očeta, ne da bi kdorkoli vedel, zakaj. Izkaže se, da so Fuda prijeli zaradi domnevnih vojnih zločinov. Družina in prijatelji sprva vse skupaj sprejmejo v nejeveri, nato pa tudi sami odkrivajo davno zakopano vojno skrivnost.

Praznik dela je sicer sklep trilogije Pjera Žalice o travmah bosanske vojne. Prva dva filma sta Gori (Gori vatra, 2003) in Pri stricu Idrizu (Kod amidže Idriza, 2004).

Odvisna od seksa (Premiera): Pop TV ob 22.20

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Hooking Up. ZDA, 2020. Režija: Nico Raineau. Igrajo: Brittany Snow, Sam Richardson, Anna Akana, Jordana Brewster, Vivica A. Fox. Kom. 130 min.

Odvisna od seksa. Foto pop TV

Darla (Brittany Snow) je cinična kolumnistka, ki je tik pred tem, da bo izgubila službo zaradi svoje odvisnosti od seksa. Bailey (Sam Richardson) je obupani bolnik z rakom na modih, ki se boji kastracije.

Potem ko se Bailey in Darla po naključju spoznata na terapiji, se skupaj odpravita na zabavno popotovanje, da bi poustvarila Darline spolne podvige po državi. Medtem ko ona išče zgodbo, ki bi ji rešila kariero, on upa na poslednjo avanturo. Toda tisto, kar se naučita o sebi, je več, kot oba pričakujeta.

Zbornica (Premiera): TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Zbornica. Hrv., 2021. Režija: Sonja Tarokić. Igrajo: Marina Redžepović, Stojan Matavulj, Nives Ivanković, Maja Posavec, Sandra Lončarić. Drama. 120 min.

Zbornica. Foto TVS

Idealistična osnovnošolska pedagoginja ugotovi, kako težko je ohraniti integriteto v svetu klik in malenkostnih sporov med učitelji in starši. Napet portret hrvaške družbe na prelomu tradicije in sodobnosti.

Mlada, zagnana pedagoginja Anamarija dobi novo službo na osnovni šoli, ki se kmalu izkaže za prostor, prepleten s kočljivimi odnosi, igrami moči in občutljivimi egi, pri čemer izstopa ravnateljica Vedrana. Sprva se v ravnateljičine igre ne želi vpletati in se osredotoča le na otroke. A bolj ko spoznava sistem, bolj začenja razumeti, da bo morala za golo preživetje opustiti svoja načela in začeti v zbornici tudi sama igrati svojo igro.

Večplastna študija institucije, ki izobražuje prihodnje generacije odraslih.