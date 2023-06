TV namigi: Policija, Jaz sem Johnny Cash in Božanski dnevi

Petek, 30. junija

Policija: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Police. Fr., 2020. Režija: Anne Fontaine. Igrajo: Virginie Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois, Peyman Moaadi, Elisa Lasowski. Krim. 115 min.

Trije policisti morajo pospremiti ilegalnega imigranta do letališča Charles de Gaulle, kjer ga bodo vkrcali na letalo in deportirali iz Francije nazaj v njegovo domovino. Toda ko mlada policistka Virginie odkrije, da bo v domovini zapornik najverjetneje obsojen na smrt, se znajde v hudi dilemi.

Film, ki na trenutke ponuja zelo popreproščene rešitve za kompleksna vprašanja, odlikuje prepričljiva igra trojice v vlogah policistov in Paymana Maadija v vlogi migranta. Prav tako je ena posebnosti, da je film prikazan s perspektive edine policistke.

Jaz sem Johnny Cash: TV SLO 2 ob 20.00

I Am Johnny Cash. Kan., 2015. Režija: Derik Murray. Dok. film. 90 min.

Jaz sem Johnny Cash Foto Tv Slo

Film je dokumentarna pripoved o življenju izjemnega ameriškega glasbenika Johnnyja Casha (1932–2003). »Mož v črnem«, kakor so ga imenovali, je prodal več deset milijonov plošč in prejel vrsto grammyjev.

V dokumentarnem filmu se prepletajo intervjuji z njegovimi družinskimi člani, prijatelji in mednarodnimi zvezdniki iz sveta glasbe in zabavništva, pa tudi arhivski posnetki koncertov in njegovega družinskega življenja. V filmu se tako med drugim pojavijo Willie Nelson, Sheryl Crow, Rick Rubin, John Mellencamp, Kris Kristofferson ...

Božanski dnevi: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Days of Heaven. ZDA, 1978. Režija: Terrence Malick. Igrajo: Richard Gere, Brooke Adams, Sam Shepard, Linda Manz, Robert J. Wilke. Drama. 95 min.

Božanski dnevi Foto Tv Slo

Amerika v času gospodarske krize. Bill je vročekrven delavec, ki se nekega dne v tovarni v Chicagu spre z delodajalcem in ga ubije. Z dekletom Abby prebegneta na podeželje, kjer kot številni brezposelni delavci iščeta zaposlitev. Najdeta jo pri bogatem kmetu v času žetve.

Da bi prikrila svoji identiteti, se pretvarjata, da sta brat in sestra. Kmet se zaljubi v Abby. Sčasoma se izkaže, da je na smrt bolan. Bill prepriča Abby, naj se s kmetom poroči, da bi po njegovi smrti pobrala vse njegovo premoženje. A kmet izve za razmerje ...