TV namigi: Pomemno leto, Angeli in demoni in Oni živijo

Petek, 22. aprila

Pomemno leto za naravo: TV SLO 2 ob 20.00

Nature's Big Year. Kan., 2021. Režija: Christine Nielsen. Dok. odd. 50 min.

Kaj se zgodi, ko se človekov svet ustavi? Narava se ponovno zažene!

Znanstveniki razkrivajo nepričakovane in osupljive spremembe, ki jih je v kanadsko divjino, ameriška urbana središča, indijska velemesta in na britanska domača dvorišča prineslo leto pandemije in zaprtje družbe. Upočasnitev človeštva očitno prinaša takojšnje koristi številnim drugim vrstam živih bitij, morske želve na primer so imele eno najuspešnejših sezon gnezdenja, ptice so začele prepevati drugače ...

Angeli in demoni: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Angels & Demons. ZDA, 2009. Režija: Ron Howard. Igrajo: Tom Hanks, Ewan McGregor, Ayelet Zurer, Stellan Skarsgård, Pierfrancesco Favino. Triler. 160 min.

Angeli in demoni Foto Pro Plus

Čeprav je bil Da Vincijeva šifra eden najbolj gledanih filmov leta 2006, gre zasluga za to predvsem zloglasni knjigi, po kateri je posnet, in ne kakršnemu koli filmskemu dosežku. Tokrat pa film, čeprav je posnet po še eni šundovski predlogi, pozitivno preseneti.

Kardinal Strauss in ostali kolegij kardinalov izbirajo novega papeža. Obenem odjekne novica o ugrabitvi štirih kardinalov in kraji eksplozivne snovi, ki je zdaj nekje v Vatikanu. Če je do polnoči ne najdejo, bo eksplodirala in sveto državo spremenila v prah. Inšpektor Olivetti na pomoč pokliče profesorja Roberta Langdona.

Oni živijo: TV SLO 1 22.55

Vikendova ocena: 4 (od 5)

They Live. ZDA, 1988. Režija: John Carpenter. Igrajo: Roddy Piper, Keith David, Meg Foster, George 'Buck' Flower, Peter Jason, Raymond St. Jacques. ZF film. 100 min.

Oni živijo Foto Tv Slo

Zabavna Carpenterjeva parabola o tem, kako prepoznati kapitalistično ideologijo.

Moški nekega dne v smeteh najde čarobna očala, skozi katera namesto oglasnih sporočil, TV programov in naslovnic knjig vidi z velikim črkami izpisane avtoritarne ukaze kapitalistične ideologije: »Kupuj«, »Ukloni se«, »Ubogaj«, »Ne misli«. Njegov upor proti oblasti se lahko končno začne, ko uvidi, da je za kapitalistično dominacijo na Zemlji kriva vesoljska vrsta ...