TV namigi: Popevka 2021, Za vsako ceno in Ambienti

Sobota, 11. septembra

Popevka 2021: TV SLO 1 ob 20.00





Za vsako ceno: TV SLO 1 ob 21.40

Za vsako ceno Foto Tv Slo



Ambienti: TV SLO 1 ob 17.20

Ambienti Foto Tv Slo

Dvanajst tekmovalnih skladb bodo gledalci slišali v naslednjem zaporedju: Balladero (Marelice), Aleksandra Ilijevski & Goran Bojčevski kvartet (Pusti Me), Uroš Buh (Blizu), Okustični (Še bolj prav), Rok Ferengja (Pomladni večer), Vudlenderji (Podaril si mi svoje srce), Gregor Ravnik (Še ko te ni, te imam), Veronika Kumar (Solzam), Tomaž Hostnik (Če imel bi moč), Raiven (Volkovi), Žiga Rustja (Ko padeš) in Lea Sirk (Zgodba za dva).Na festivalu bo podeljenih šest nagrad. Pet nagrad bo podelila strokovna žirija, skladba, ki bo prejela največje število glasov po telefonskem glasovanju, pa bo prejela veliko nagrado občinstva in postala Popevka leta 2021.Dogajanje je postavljeno na slikovito zahodnoirsko obalo. Na praznovanju Valinega 50. rojstnega dne njen mož Denis v govoru zbranim oznani, da se ločujeta. Zakonca Ahern sta bila že nekaj časa odtujena in razhod bo najboljša rešitev za oba. On bo ostal v hiši, Val se bo preselila h Carlu, s katerim ima razmerje.Naslednji dan najdejo Denisa mrtvega na obali. Val začne odkrivati zapleten odnos, ki ga je imel Denis s hčerkami, pastorko in bratom. Odkrije družinske skrivnosti in spozna, da je Denis pretirano nadziral družinske člane, kar bi lahko koga pripeljalo do skrajnosti ...Ustvarjalci oddaje bodo v 12. sezoni sledili številnim Slovencem, ki so mestni vrvež zamenjali za podeželsko idilo, hkrati pa postavili tudi zgled, kako se lotiti prenove starejših podeželskih hiš.Eksponentna rast cen nepremičnin v večjih slovenskih mestih počasi obrača večstoletni trend preseljevanja v urbana središča. Vse več družin se zavestno odloča svoje korenine pognati v manjših krajih; vse več starostnikov se v svojih najlepših letih vrača na vas. Ob številnih novogradnjah v predmestjih in na deželi pa se je v zadnjih letih povečalo tudi število spoštovanja vrednih prenov tipičnih slovenskih podeželskih hiš.