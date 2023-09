TV namigi: Popevka, Oblast: moč in slava ter Družina

Sobota, 9. septembra

Popevka 2023 (Premiera): TV slo 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodita: Raiven in Helena Blagne. Prenos. 110 min.

Na festivalu, ki bo potekal v studiu 1 Televizije Slovenija, se bo predstavilo dvanajst tekmovalnih skladb.

Zapeli jih bodo Alex Volasko, Anika Horvat, Baba'n'Dica, Canegatto, Eva Hren, Kataya, Manouche, Nina Grilc, Nino Ošlak, Oto Pestner, Parvani Violet in Sara Lamprečnik. Tudi letos bodo gledalci s telefonskim glasovanjem izbrali popevko leta 2023, žirija pa bo podelila pet strokovnih nagrad, in sicer veliko nagrado za najboljšo skladbo v celoti, nagrado za najboljše besedilo, za najboljšo interpretacijo, za najboljšo priredbo in nagrado za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca.

Kot napovedujejo ustvarjalci, šov program tokrat ne bo nostalgično obarvan, ampak bo usmerjen v prihodnost.

Oblast: Moč in slava: Prihodnost je ženska (Premiera): TV SLO 1 ob 22.00

Borgen - Power & Glory: The Future Is Female. Dan., 2022. 4. sezona. 1/8. Režija: Søren Kragh-Jacobsen. Igrajo: Sidse Babett Knudsen, Birgitte Hjort Sørensen, Johanne Louise Schmidt. Nad. 70 min.

Oblast: moč in slava. Foto TVS

Birgitte Nyborg je zdaj ministrica za zunanje zadeve v novi danski vladi, ko kanadsko podjetje ob zahodni obali Grenlandije odkrije bogato nahajališče nafte. Nyborgova je kandidirala z zelenim političnim programom, zato je trdno prepričana, da je treba naftni projekt čim prej ustaviti.

Grenlandci na čelu z ministrom za naravne vire in zunanje zadeve Hansom Eliassenom menijo povsem drugače, prav tako kot danska predsednica vlade Signe Kragh.

Pred novo sezono bo ob 21.50 na sporedu še oddaja Televizorka, v kateri bo gostja dolgoletna novinarka in komentatorka Natašo Briški.

Družina (Premiera): Pop TV ob 17.50

Porodica. Srb., 2021. 1/5. Režija: Bojan Vuletić. Igrajo: Boris Isaković, Mirjana Karanović, Milan Marić, Vuk Kostić, Tijana Marković. Nad. 55 min.

Družina: Foto Pop TV

Napeta serija o zadnjih dneh pred aretacijo nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića, ki je v domači Srbiji dvignila veliko prahu. Vila Mir na Dedinju, v kateri je bivala družina Milošević, je bila obkrožena z demonstranti, policijskimi vozili ter novinarji, ki so napeto čakali, kaj se bo zgodilo. Nekdanji jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević je prek svojega varnostnika sporočil srbskemu notranjemu ministru, da živ ne bo šel v zapor. A v nedeljo, 1. aprila 2001, malo pred peto uro zjutraj, so Miloševića aretirali in posadili v policijski avto ...