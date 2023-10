TV namigi: Posnemovalec, Bournova premoč in Tednik

Ponedeljek, 16. oktobra

Posnemovalec: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Copycat. ZDA, 1995. Režija: Jon Amiel. Igrajo: Sigourney Weaver, Holly Hunter, Dermot Mulroney, William McNamara, Harry Connick Jr.. Drama. 145 min.

Psihiatrinjo Helen Hudson po predavanju o serijskih morilcih napade psihopat, ki jo je zasledoval. Trinajst mesecev po travmatični izkušnji se Helen skriva v svojem stanovanju, saj se po živčnem zlomu boji odprtih prostorov. Družbo ji delajo le internet, tablete in pijača.

Tedaj k njej pristopi detektivka, ki vodi preiskavo o serijskem morilcu, ki ustrahuje ženske San Francisca. Po obsežnem prepričevanju Helen privoli v sodelovanje in kmalu odkrije, da gre za posnemovalca slavnih serijskih morilcev. Toda morilec kmalu najde nov navdih in si za svojo muzo izbere prav Helen.

Bournova premoč: Kino ob 21.55

Bourne Supremacy. Nem., 2004. Režija: Paul Greengrass. Igrajo: Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban. Akc. film. 125 min.

Bournova premoč Foto Pro Plus

Jason Bourne misli, da je svojo temačno preteklost pustil za seboj. Zdaj s svojim dekletom Marie živi v Goi v Indiji, a mučijo ga nejasni spomini na mučno in krvavo preteklost.

Ko Jason postane tarča ruskega plačanega morilca in se za las izogne smrti, mora nenadoma zaščititi Marie in oprati svoje ime. Iščejo ga zaradi umora kitajskega podpredsednika in Jason priseže, da bo tokrat izpolnil svojo obljubo in enkrat za vselej obračunal z nekdanjimi nadrejenimi.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Tednik Foto BlaŽ Samec

Ali je ustavna pravica do svobodnega odločanja o rojstvu otrok v nevarnosti, da jo preglasijo nasprotniki splava? Zakaj je ta tematika znova v ospredju in kaj sploh želijo doseči protestniki, ki zagovarjajo svetost življenja? Lahko ti protesti privedejo do prepovedi ali omejitve pravice do splava?

Obupan in obubožan podjetnik Slavko Murk gladovno stavka pred slovenskim veleposlaništvom v Zagrebu, ker je bilo njegovo gradbeno podjetje izbrisano. Trdi, da mu Slovenija dolguje milijone, saj do terjatev, ki jih je podjetje imelo, največ do nekdanjega Smelta, še vedno ni prišel.

Po tem, ko sta dva ministra morala zapustiti vlado Roberta Goloba, so se pojavila tudi ugibanja ali za tem stoji premierjeva partnerka Tina Gaber. Kakšen je njen vpliv na politične odločitve? Koliko se lahko partnerke in partnerji politikov angažirajo v političnih, družbenih in drugih javnih vprašanjih?