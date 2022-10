TV namigi: Povolilne oddaje, Ad astra in S kot sreča

Nedelja, 23. oktobra

Povolilne oddaje: TV SLO 1 ob 19.50, Planet TV ob 20.00, POP TV ob 21.10

Slo., 2022. Inf. odd.

V posebnih večernih oddajah na Televiziji Slovenija, Planet TV in POP TV bomo spremljali štetje glasov in prisluhnili oglašanjem iz volilnih štabov – komu kaže najbolje, kdo bo razočaran? Bo to večer, ko bo Slovenija dobila novega predsednika ali predsednico republike ali bomo morali na volišča še enkrat in takrat dokončno izvoliti predsednico ali predsednika?

Kakšna je bila kampanja, kaj je bilo odločilno in kakšne bodo posledice volilnega izida za kandidate, stranke in prihajajoče lokalne volitve? O vsem tem na vseh treh programih s komentatorji in analitiki v studiu.

Ad astra: Pot do zvezd: Planet TV ob 22.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Ad Astra. Koprod., 2019. Režija: James Gray. Igrajo: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Donald Sutherland, Kimberly Elise. ZF film. 130 min.

Brad Pitt in Tommy Lee Jones sta soigralca v znanstvenofantastičnem trilerju režiserja in scenarista Jamesa Graya, ki istočasno razkriva temne globine vesolja in nedoumljivost človekove narave. Eden najbolj popolno posnetih filmov leta, ki očara tudi z igro in subtilno zvočno podlago.

Astronavt Roy McBride se odpravi na nevarno misijo po Osončju, da bi odkril skrivnost o svojem dolgo pogrešanem očetu in njegovi odpravi, ki 30 let pozneje grozi obstoju in preživetju našega planeta.

S kot sreča: TV SLO 1 ob 15.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

H Is For Happiness. Avstral., 2019. Režija: John Sheedy. Igrajo: Miriam Margolyes, Daisy Axon, Alessandra Tognini, Talissa Mansfield, Chenae Wreford. Kom. 110 min.

S kot sreča Foto Tv Slo

Pegasto dekle Candice ima neomajno optimističen pogled na svet kljub žalostnim dogodkom v svojem življenju. Njeni starši še vedno žalujejo zaradi smrti njene sestre in se spopadajo s finančnimi težavami. A Candice je prepametna, da bi se vdajala žalosti, zato se zavestno posveča stvarem, ki jo najbolj osrečujejo. V šoli blesti, saj ima izjemno enciklopedično znanje. Spoprijatelji se z novim sošolcem Douglasom, ki zaradi udarca v glavo misli, da prihaja iz vzporedne dimenzije.

Odštekana in optimistična družinska komedija.