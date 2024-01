TV namigi: prava detektivka je Jodie Foster in Iannuccijev pogled na Dickensa

Ponedeljek, 15. januarja

Pravi detektiv: Dežela teme (Premiera): HBO ob 20.00

True Detective: Night Country. 4. sezona. 1/6. ZDA, 2024. Režija: Issa López. Igrajo: Jodie Foster, Kali Reis, John Hawkes, Christopher Eccleston, Fiona Shaw. TV-serija. 65 min.

Ko je leta 2014 na spored prišla prva sezona Pravega detektiva, je bil svet očaran nad mistično grozljivo atmosfero, klavstrofobičnimi kraji zločinov ter nad detektivoma, katerih pogovori so segli v sfero eksistencializma. Druga sezona uspeha ni ponovila, čeprav v resnici sploh ni bila slaba, le pričakovanja so bila morda drugačna, tretjo pa so kritiki spet pohvalili.

Četrta sezona serije spremlja detektivki Liz Danvers (Jodie Foster) in Evangeline Navarro (Kali Reis), ki na Aljaski preiskujeta izginotje šestih moških iz raziskovalne postaje.

Ko v Ennisu na Aljaski nastopi dolga zimska noč, šest mož, ki upravljajo arktično raziskovalno postajo Tsalal, izgine brez sledu. Da bi rešili primer, se bosta morali detektivki Liz in Evangeline soočiti s temo, ki jo nosita v sebi, in raziskati strašljive resnice, ki ležijo zakopane pod večnim ledom.

Prve tri sezone Pravega detektiva so na voljo na HBO Max.

Zadnja vožnja ljubljanskega tramvaja. Foto Delov arhiv

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Magazin. 65 min.

Medtem ko so se premalo plačani in preobremenjeni zaposleni v trgovini decembra še dodatno izrčrpavali, so se lastniki hvalili z velikimi dobički. Kako je mogoče, da nekateri zaposleni še vedno ne dobijo niti minimalne plače? Se obeta stavka?

Kako namerava ministrstvo rešiti problem brezdomcev, ki bodo ostali brez Centra na Kongresnem trgu, kjer dobijo hrano, prenočišče in sanitarije? Red uršulink, ki ima v lasti prostore, namreč ni podaljšal pogodbe o brezplačnem najemu. Kaj je razlog?

Decembra je minilo 65 let od zadnje vožnje tramvaja po ljubljanskih ulicah, ta je obratoval že od leta 1901. Zakaj so ga sploh ukinili? Kakšne so možnosti, da bi spet prevažal potnike? Bi bil lahko tramvaj rešitev za vedno večje zastoje v glavnem mestu?

Osebna zgodovina Davida Copperfielda: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Personal History of David Copperfield. VB, 2019. Režija: Armando Iannucci. Igrajo: Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Peter Capaldi, Fisayo Akinade. Kom./drama. 120 min.

Osebna zgodovina Davida Copperfielda. Foto TVS

Film Osebna zgodovina Davida Copperfielda predstavlja sodoben pristop k adaptaciji literarne klasike pisatelja Charlesa Dickensa (1812–1870). Roman je izšel leta 1850, pred tem je izhajal po delih, in ima avtobiografske elemente.

V filmu, ki ga je režiral Armando Iannucci, nastopa veliko zvenečih igralskih imen. Zgodbo pripoveduje mladenič, ki želi postati pisatelj in oriše revščino v viktorijanskem Londonu. V tem času in prostoru išče svoje mesto, in tako spremljamo njegovo pot od nesrečnega in obubožanega otroštva do uspeha, ki ga doživi kot pisatelj.