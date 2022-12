TV namigi: Pravi pogum, Joco Žnidaršič, Jutri nikoli ne umre

Petek, 9. decembra

Pravi pogum: TV SLO 1 ob 22.45

Vikendova ocena: 5 (od 5)

True Grit. ZDA, 1969. Režija: Henry Hathaway. Igrajo: John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby, Jeremy Slate, Robert Duvall. Pust. film. 135 min.

Arkansas leta 1880. Franka Rossa umori njegov pomočnik. Rossova trmoglava štirinajstletna hči Mattie najame spoštovanega, a zapitega in ostarelega šerifa Roosterja Cogburna, da bi ji pomagal maščevati umor njenega očeta. Govori se, da ima Rooster »pravi pogum«. Za petami morilcu je tudi mladi teksaški šerif La Boeuf, ki se pridruži lovu.

Klasični vestern je Johnu Waynu prislužil edinega oskarja v karieri. Sicer je film priredba istoimenskega romana Charlesa Portisa iz 1968, ki sta ga 2010 v film priredila tudi brata Joel in Ethan Coen.

Neznosna lahkost fotografiranja: TV SLO 2 ob 22.30

Slo. Portret Joca Žnidaršiča. Režija: Maja Weiss. Dok odd.

Joco Žnidaršič Foto: Jure Eržen

Joco Žnidaršič je legenda slovenske fotografije. Fotoreporter, mojster umetniške fotografije. Njegove fotografije so del slovenske, evropske in svetovne zgodovine. Prejel je več kot 50 domačih in tujih nagrad, med njimi world press photo in nagrado Prešernovega sklada.

Film Maje Weiss skuša ujeti mojstra Žnidaršiča, enega najuspešnejših in najbolj znanih slovenskih fotografov, v zgodovinskem času in prostoru, ki ga zamejujejo njegove fotografije; od potovanj z maršalom Titom do odkrivanja lipicancev, slovenskih vinogradov, planin ali morja; od vin in Planice do vojne za Slovenijo. Seznam tem, ki se jim je Žnidaršič posvečal, je izjemno obsežen. Dokumentarni portret je upodobitev fotografa, televizijski »prevod« fotografije, prenos iz enega medija v drugega. Žnidaršičeva fotografija pa skozi portretni film pridobi, saj pripoved Joca Žnidaršiča samega in komentarji njegovih sodobnikov slikam dodajajo človeško dimenzijo.

007 – Jutri nikoli ne umre: Planet TV ob 22.15

Tomorrow Never Dies. Koprod., 1997. Režija: Roger Spottiswoode. Igrajo: Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Ricky Jay. Akc. film. 155 min.

007 - Jutri nikoli ne umre Foto Planet Tv

Osemnajsti film o Jamesu Bondu, v katerem v naslovni vlogi drugič nastopa Pierce Brosnan.

Medijski mogotec Elliot Carver v želji po medijski prevladi s svojo napredno tehnologijo zaneti spor med Veliko Britanijo in Kitajsko. Ko se tako v kitajskih vodah potopi britanska vojaška ladja, se svet znajde na robu 3. svetovne vojne. Bond mora v 48 urah raziskati incident, preden Angleži odgovorijo.