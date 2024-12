TV namigi: Pred dežjem, Moj dragi zmore in Sagrada Familia

Petek, 13. decembra

Pred dežjem: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Pred doždot. 1994. Režija: Milčo Mančevski. Igrajo: Katrin Cartlidge, Rade Šerbedžija, Grégoire Colin, Labina Mitevska, Jay Villiers. Drama. 105 min.

Letos mineva trideset let od premiere filma, prvega makedonskega filma, ki je bil nominiran za oskarja za najboljši celovečerni film, pa tudi sicer gre za eno redkih nominacij za oskarja z območja nekdanje Jugoslavije.

Mladi ortodoksni menih Kiril, ki se je zavezal k molčečnosti, spozna mlado Albanko Zamiro, ki je obtožena umora in je na begu. Kiril jo skrije kljub temu, da prihajata iz različnih etničnih skupnosti. Daleč proč v Londonu se fotoreporter Aleksander, ki se je nedavno vrnil iz Makedonije, dobi s poročeno ljubimko Anne.

Moj dragi zmore: Planet TV ob 20.00 (Premiera)

Slo., 2024. Vodita: Nina Osenar Kontrec in Miha Brajnik. Razv. odd. 60 min.

Moj dragi zmore Foto Planet Tv

V prazničnem času bodo na Planetu obudili oddajo, v kateri ženske stavijo na zanimive izzive, moški pa se po najboljših močeh trudijo upravičiti stavo, pri kateri je na kocki – dobesedno – njihova samozavest, moč ali vzdržljivost. Decembra prihaja na spored posebna dobrodelna oddaja z znanimi Slovenci in Slovenkami, prišli bodo: Rebeka Dremelj in Ranko Babić, Denis Avdić in Lara Tošić, Miha Deželak in Patricija Pangeršič, Ines Erbus in David Amaro.

Ves izkupiček, ki ga bodo priigrali znani, bo šel v roke organizaciji ali društvu, ki si ga je izbral zmagovalni par. Zdaj bo na sporedu le ta oddaja, celotno novo sezono pa si bodo lahko gledalci ogledali prihodnje leto.

Sagrada Família – Gaudíjev izziv: TV SLO 2 ob 22.05

Sagrada Familia, le défi de Gaudi. Fr., 2022. Režija: Marc Jampolsky. Dok. odd. 60 min.

Sagrada Familia Foto Tv Slo

Bazilika Svete družine, znana kot Sagrada Família, ki so jo v Barceloni začeli graditi že leta 1882, bo predvidoma dokončana leta 2026, ob stoti obletnici smrti njenega arhitekta Antonija Gaudíja.

Oddaja predstavlja vsa obdobja gradnje ene najslovitejših zgradb na svetu: od njenih začetkov, ko je delo nadzoroval sam Gaudí, do poznejših obdobij, ko so morali njegovi nasledniki ugibati, kako si je mojster zamislil njeno končno podobo. Več načrtov in maket je namreč zgorelo med špansko državljansko vojno.