TV namigi: Prezaposlena, Lang Langove najljubše melodije in košarka

Sreda, 6. septembra

Prezaposlena (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

À plein temps. Fr., 2021. Režija: Eric Gravel. Igrajo: Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi. Drama. 105 min.

Julie je samohranilka, ki ima dva šoloobvezna otroka in živi na pariškem podeželju, službo pa ima v luksuznem hotelu v centru Pariza. Zelo se mora truditi in biti organizirana, da njeno življenje teče brez težav. Odvisna je od preživnine nekdanjega moža, ki pa se ne oglaša na telefon. Potrebuje tudi pomoč starejše sosede, ki ji pomaga z varstvom otrok, kadar mora iti v Pariz. In navsezadnje je odvisna od pretočnosti prometa, ki je v metropoli vedno poseben izziv.

Julie je zaposlena kot vodja čistilk v hotelu, hkrati pa se dogovarja za novo, bolje plačano in pomembnejše delo. Toda prav na dan razgovora za novo službo v Parizu izbruhne stavka, avtobusov in vlakov naenkrat ni. Krhkemu ravnovesje, ki ga je Julie vzpostavljala vsak dan posebej, grozi, da se bo porušilo. Toda Julie mora opraviti razgovor, kupiti mora trampolin za sinov rojstni dan ... Ko avtobusov in vlakov naenkrat ni, se tempo dogajanja stopnjuje na raven trilerja.

Lang Langove najljubše melodije (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Lang Lang: Favourite Melodies. Nem., 2022. Dok. film. 55 min.

Lang Langove najljubše melodije. Foto TVS

Kaj so glavne značilnosti večne melodije? Svetovno znani kitajski pianist Lang Lang gledalce popelje na popotovanje po svojih najljubših melodijah, od Beethovnove Za Elizo, Debussyjeve Mesečine do najlepših melodij iz zakladnice filmske glasbe.

Oddaja je posneta na edinstvenih lokacijah v Parizu, pianistova izvedba skladb iz Disneyjevih risank, kot sta Knjiga o džungli in Lepotica in zver, Muppetkov ter filma Nenavadna usoda Amélie Poulain pa očara poslušalčevo domišljijo in obudi lepe spomine na otroštvo.

Košarka: Kanada – Slovenija: Šport TV ob 14.30

Četrtfinale. Svetovno prvenstvo, Manila. Prenos. 120 min.

Klemen Prepelić na tekmi z Avstralijo. Foto Issei Kato/Reuters

Potem ko je Slovenija visoko izgubila na tekmi z Nemčijo, bo njen nasprotnikv četrtfinalu reprezentanca Kanade. Slednja se je izkazala kot odlična reprezentanca, v svojih vrstaj ima kar sedmerico igralcev iz NBA, najbolj znan med njimi je gotovo Shai Gilgeous-Alexander, ki na prvenstvu v povprečju dosega 23,8 točke, 6,6 skoka in 5,2 podaje. Alexander je bil tudi zaslužen za preobrat na tekmi s Španijo, ki je že močno vodila, pa se potem morala posloviti od prvenstva.

»Kanada je seveda zelo zahteven tekmec, ki bo zahteval 40 minut koncentracije, želje in borbenosti. Če bomo igrali obrambo kot proti Avstraliji večji del tekme, imamo dobre možnosti za uspeh,« je pred tekmo povedal drugi strelec slovenske ekipe, Klemen Prepelič.