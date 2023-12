TV namigi: žreb za EP, prezrti gluhi športniki, film o najljubši vojni ...

Sobota, 2. decembra

Žreb skupin za evropsko prvenstvo v nogometu 2024: TV SLO 2 ob 18.00

Prenos iz Hamburga. 55 min.

V soboto bodo v Hamburgu, sicer enem od mest, ki bodo gostila prihodnje evropsko prvenstvo, izžrebali šest skupin s po štirimi ekipami, ki se bodo borile za napredovanje v naslednji krog tekmovanja. Slovenija je v tretjem bobnu.

V naslednji krog tekmovanja se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene ekipe, skupaj s še štirimi najboljšimi tretjimi reprezentancami. Prvenstvo bo sicer potekalo v Nemčiji od 14. junija do 14. julija prihodnje leto.

Preslišani uspehi (Premiera): TV SLO 2 ob 21.30

Slo., 2022. Režija: Ludvik Rodič. Dok. film. 85 min.

Film v ospredje postavlja vrhunske gluhe športnike, ki so z osvojenimi medaljami na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih Slovenijo postavili na zemljevid kot športno velesilo.

V filmu svoje zgodbe pripovedujejo smučarka Sabina Hmelina, nosilka prve medalje za samostojno Slovenijo, kolesar Samo Petrač, prvi gluhi nosilec olimpijske medalje v individualnem športu, člani gluhe košarkarske ekipe, ki je osvojila edini olimpijski kolajni v kolektivnem športu, pa tudi atletinji Leja Glojnarič in Iris Breganski ter njihovi trenerji.

Bogatim športnim karieram so sledila grenka razočaranja, saj so bili njihovi dosežki prezrti in na uradnem seznamu vseh slovenskih prejemnikov olimpijskih medalj ni gluhih športnikov. Ti so s svojimi uspehi pripomogli tudi k sprejetju zakona o športu, ki je izenačil vse športnike. Film Preslišani uspehi je priznanje in poklon vsem gluhim športnikom, ki bodo za vedno ostali zaslužni predstavniki državne športne zgodovine.

Naporna puberteta (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Big Time Adolescence. ZDA, 2019. Režija: Jason Orley. Igrajo: Griffin Gluck, Pete Davidson, Jon Cryer, Larry John Meyers, Michael Devine, John Villanueva. Kom. 90 min.

Naporna puberteta. Foto HBO

Šestnajsletni Mo iz predmestja (Griffin Gluck) se uči krmariti po življenju v mladosti tako, da sledi korakom svojega najboljšega prijatelja, 23-letnega Zeka (Pete Davidson). Zeke je bil nekoč fant Mojeve sestre in čeprav sta se razšla, je Mo ohranil stike z Zekom. Ta ga z ne najbolj tradicionalnimi poduki uči predvsem o pitju, zabavah in zmenkih.

Zabaven, prisrčen in inteligenten film z dobro igralsko zasedbo, ki najde svežino v sicer precej prežvečeni temi odraščanja.

Moja najljubša vojna (Premiera): TV SLO 1 ob 22.40

Vikendova ocena: 5 (od 5)

My Favorite War. Latv./Nor., 2020. Režija: Ilze Burkovska Jacobsen. Anim. dok. film. 95 min.

Moja najljubša vojna. Foto TVS

Ko Ilze v peskovniku najde kosti nemškega vojaka, se začne spraševati, kaj vse se skriva za propagando in oblastniškimi lažmi, ki jo obdajajo, ter se poda na pot iskanja. To je zgodba o odraščanju v Latviji pod oblastjo Sovjetske zveze med letoma 1970 in 1990, o osebnem begu pred mogočnim programom pranja možganov, ki ga izvaja avtoritarni režim. Je zgodba za vse, ne glede na starost in geografsko oddaljenost.

Animirani dokumentarni film z močnim protivojnim sporočilom je bil nagrajen na številnih filmskih festivalih, tako klasičnih kot tistih, specializiranih za animirani film.