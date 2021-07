TV namigi: Princesa Diana, Epizode in Vse, prav vse

Sobota, 3. julija



Kdo je bila princesa Diana: Zgodba o rodbini Spencer: TV SLO 1 ob 21.20



Epizode: Planet TV ob 18.30

Epizode Foto Planet Tv

Vse, prav vse: POP TV ob 21.35

Vse, prav vse Foto Pro Plus

Razvpita je zgodba tragičnega konca življenja mlade valižanske princese Diane, ki bi letos praznovala 60. rojstni dan, a je njeno življenje ugasnilo 31. avgusta 1997 v tunelu v Parizu, ko je bila stara le 36 let.Manj pa je širši javnosti poznano življenje kraljice ljudskih src pred vselitvijo v kraljevo palačo in nezaslišanim nadlegovanjem paparacev. Nenazadnje je Diana pripadala zelo ugledni rodbini Spencer, ki je veliko štela že v času Tudorjev ...Britanska scenarista in producenta Beverly in Sean Lincoln imata čudovit zakon in uspešno televizijsko serijo. Vse jima gre kot po maslu. Potem pa Merc Lapidus, vodja hollywoodske mreže, pohvali njuno oddajo in predlaga, naj naredita še hollywoodsko priredbo. Sean pregovori sumničavo Bev, ki jo navduši vsaj veličastna hiša, kjer bosta bivala. Dogovorili so se, da bo v seriji igral njun vrhunski shakespearovski glavni igralec Julian Bullard, toda Lapidus vztraja pri »formalni avdiciji« ...Satira na Hollywood, ki ji uspe zabavatiz zelo odbitimi, a povsem človeškimi liki.Kaj, če se ne bi smeli dotakniti ničesar v zunanjem svetu?Maddy je bistra, radovedna in domiselna 18-letnica, ki zaradi redke imunske bolezni ne sme zapustiti svojega doma, pravzaprav ni bila zunaj že 17 let. Nekega dne pa se v sosednjo hišo vseli družina in z njo fant njenih let, Olly. Čeprav se lahko vidita le skozi okno in pogovarjata preko sporočil, se med njima stke močna vez, zaradi česar bosta tvegala vse, da bi lahko bila skupaj. Tudi, če to pomeni, da lahko izgubita vse.