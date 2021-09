TV namigi: Profesor vejica, Vojna svetov in Prizori

Ponedeljek, 13. septembra



Profesor vejica, portret jezikoslovca dr. Toma Korošca: TV SLO 2 ob 17.55



Vojna svetov: Kanal A ob 20.00

Vojna svetov Foto Pro Plus

Prizori iz zakonskega življenja: HBO ob 20.00

Prizori iz zakonskega življenja Foto HBO

Tomo Korošec je bil rojen v Laškem. Diplomiral je iz slovenskega in srbohrvaškega jezika s književnostjo. Po diplomi je študiral v Pragi, doktoriral je leta 1976 in od takrat predaval na katedri za novinarstvo takratne FSPN, kasneje FDV.Ukvarjal se je z besediloslovjem in stilistiko slovenskega poročevalstva, je avtor in soavtor slovarjev in učbenikov za slovenski jezik. Mnogi se ga še spominjajo po kratkih televizijskih oddajah Pet minut za boljši jezik. Pravi, da je najlepše trenutke preživel ob rekah na ribolovu. Je soavtor knjige o muharjenju, pripravil je tudi Ribiški slovar.Ray Ferrier je pristaniški delavec in ločeni oče dveh otrok, 10-letne Rachel in 16-letnega Robbija. Čeprav z njima ni v najboljših odnosih, bi zanju storil vse. Ko mesto nenadoma zavzamejo vsiljivci iz vesolja, se Ray odloči, da bo otroka spravil na varno.Spielbergova predelava slavne zgodbe si je sicer prislužila tri nominacije za oskarja (za zvok in posebne učinke), a vseeno gre za šibek scenarij, osredotočen na junaštvo Toma Cruisa.Moderna priredba klasične filmske serije Prizori iz zakonskega življenja slavnega švedskega režiserja Ingmarja Bergmana iz leta 1973, v kateri kot mož in žena nastopita Oscar Isaac in Jessica Chastain, na novo interpretira prikaz ljubezni, sovraštva, poželenja, monogamije, zakona in ločitve skozi oči sodobnega ameriškega para.Mira je samozavestna, ambiciozna direktorica tehnološkega podjetja, ki se v zakonu ne počuti izpolnjeno, Jonathan pa je prilagodljiv in intelektualen profesor filozofije, ki si želi na vsak način obdržati njuno zvezo.