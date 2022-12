TV namigi: Revni milijonar, Črni narcis, Mohamed bin Salman

Petek, 16. decembra

Revni milijonar: TV SLO 2 ob 20.55

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slumdog Millionaire. VB, 2008. Režija: Danny Boyle. Igrajo: Dev Patel, Freida Pinto, Irrfan Khan, Saurabh Shukla, Anil Kapoor, Rajendranath Zutshi, Jeneva Talwar. Drama. 125 min.

Jamal Malik, osemnajstletni osiroteli fant iz revnega dela Mumbaja se v Indiji udeleži kviza Lepo je biti milijonar. Od 20-ih milijonov rupij ga loči samo še eno vprašanje. Ker nihče ne verjame, da zna odgovoriti na vsa vprašanja, ga aretirajo zaradi suma goljufije. Jamal policiji pove neverjetno zgodbo o svojem življenju na ulici in o dekletu, ki ga je ljubil in izgubil. Toda kako je fant sploh prišel na kviz? In kako je lahko vedel vse odgovore?

Nadčasna zgodba o bratski ljubezni in tekmovalnosti, o neuslišani ljubezni in usodah revnih ljudi je dobila kar osem oskarjev.

Črni narcis: TV SLO 1 ob 22.45

Black Narcissus. VB, 1947. Režija: Michael Powell. Igrajo: Deborah Kerr, Flora Robson, Jenny Laird, Judith Furse, Kathleen Byron. Drama. 100 min.

Skupina devetih anglikanskih nun skuša ustanoviti samostan s šolo in bolnišnico na osamljeni gori v Himalaji. Pri tem se spopada z velikimi ovirami, ki ogrozijo misijo in njihovo duševno zdravje. Kulturne razlike med njimi in domačini, napetosti v skupini in erotične skušnjave jih pahnejo na rob zloma.

Svojčas kontroverzno delo po zaslugi motiva nun kot žensk z normalnimi človeškimi potrebami in željami je eno od najbolj originalnih ter vplivnih del evropske kinematografije.

Mohamed bin Salman, princ z dvema obrazoma: TV SLO 2 ob 19.00

MBS, le prince d'Arabie. Fr., 2020. Režija: Antoine Vitkine. Dok. odd. 55 min.

Mohameda bin Salmana mnogi poznajo po čistkah na dvoru, s katerimi je utrdil svoj položaj, in po tem, da je državo povedel v vojno. Kljub temu ga imajo mnogi mladi radi. Po več desetletjih jim je vrnil kinodvorane, koncerte pa imajo v Savdski Arabiji največje pop zvezde. Več pravic je dal tudi ženskam, ki končno lahko vozijo avtomobile in v tujino potujejo brez spremstva.

A kakšen je pravi obraz MBS-ja, kot ga imenujejo na Zahodu?