TV namigi: Se spomnite Franza Klammerja? V prvi vrsti bosta Nataša in Izidor

Nedelja, 4 februarja

V prvi vrsti (Premiera): Arena Sport 1 ob 14.30

Slo, 2014. Vodita: Nataša Gavranić in Izidor Kordič. Športni studio.

Danes bodo na televiziji Arena Sport začeli s tedensko večurno oddajo, v kateri napovedujejo zanimive goste, poglobljene prispevke in analize velikih športnih dogodkov.

Poleg Nataše Gavranić in Izidorja Kordiča bodo med voditelji še Dani Bavec, Sara Pakiž, Tilen Lamut in Alen Hodžić. Studio bodo začeli pred tekmo Manchester United – West Ham, se preselili na obračun med Arsenalom in Liverpoolom, zvečer pa sledi še italijanska poslastica Inter – Juventus. Njihovi strokovnjaki za nogomet bodo Nejc Vidmar, Denis Šme, Aleksander Rajčević in Etien Velikonja.

Oddaja V prvi vrsti bo na sporedu vsak konec tedna; v soboto, nedeljo ali oba dneva – odvisno od aktualnih tekem.

Klammer: na lovu za zmago (Premiera):

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Klammer. Avstrija, 2021. Režija: Andreas Schmied. Igrajo: Julian Waldner, Valerie Huber, Wolfgang Oliver, Harry Lampl, Noah Perktold. Bio. drama. 110 min.

Leta 1976 so bile zimske olimpijske igre v Innsbrucku v Avstriji. Ko je bila na sporedu olimpijska tekma v smuku, so bile vse oči uprte v 22-letnega Franza Klammerja, ki bi domačinom lahko prinesel zlato medaljo.

Očarljivi smučar, ki ga množice ljubijo, je osvojil vse tekme na poti do največje. Pritiski medijev, sponzorjev, oboževalcev in športne industrije so neznosni, med drugim sponzor želi zadnji hip pred tekmo zamenjati opremo, zato Franz išče sidra drugje in se osredotoči na ljubezen, ki mu daje moč za naprej.

Športni namigi Alpsko smučanje: Slalom (M) , 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Chamonix: TV SLO 2 ob 9.25 in 12.45

Smučarski skoki (Ž) : Svetovni pokal, Willingen: TV SLO 2 ob 11.10

Smučarski skoki (M): Kvalifikacije in svetovni pokal, Willingen: TV SLO 2 ob 14.25 in 16.05

Dolly Parton: Tukaj sem (Premiera): TV SLO 1 ob 22.20

Dolly Parton: Here I Am. VB, 2019. Režija: Francis Whately. Dok. film. 100 min.

BBC-jev režiser, ki je med drugim posnel že dva dokumentarca o Davidu Bowieju prinaša dokumentarec o nenavadnem življenju in glasbi Dolly Parton. Film vsebuje arhivske posnetke in ekskluzivnimi intervjuji z Dolly ter zvezdniki, kot so igralki Jane Fonda in Lily Tomlin in pevka Kylie Minogue.

Film odkriva portret genialne kantavtorice skladb, kot so: I Will Always Love You, Jolene, 9 To 5 in kup drugih uspešnic z vrha ameriških lestvic plošč. Spremljali bomo, kako je dekle skromnih začetkov v pogorju Smoky Mountains osvojilo Nashville in postalo kraljica kantrija.

Genij: MLK/X (Premiera): National Geographic ob 22.00

Genius: MLK/X. ZDA, 2024. 1/8. Režija: Channing Godfrey Peoples. Igrajo: Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr., Wilbur Fitzgerald, Jayme Lawson, Rachel Walters. Bio. serija. 60 min.

Genij je biografska antologijska serija, ki vsako sezono predstavi drugo osebo, ki je močno vplivala na svet. V prvih treh sezonah so tako upodobili Alberta Einsteina, Pabla Picassa in Aretho Franklin.

V četrti sezoni so se posvetili borcema za pravice temnopoltih in vodjema gibanj za državljanske pravice Martinu Luthru Kingu in Malcolmu X. Spremljamo briljantna moška, ki sta kljub različnosti spodbujala drug drugega, da bi dosegla isti cilj – v Ameriko vpeljati humanost. Prva epizoda se osredotoča na njuna mlada leta ter njune izkušnje in odnose iz časa otroštva in najstništva, ki so vplivali nanju in ju oblikovali. Ključna momenta sta, ko so sta Malcolma izpustili iz zapora in ko je King diplomiral.