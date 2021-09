TV namigi: Skriti Karibi, Časovna zanka in Tednik

Ponedeljek, 20. septembra





Skriti Karibi z Joanno Lumley: Od Havane do Haitija: TV SLO 2 ob 20.00

Časovna zanka: Planet TV 2 ob 21.00

Časovna zanka Foto Planet Tv



Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik. Foto: Mavric Pivk

V dvodelni dokumentarni seriji spremljamo britansko igralko Joanno Lumley na potovanju po Karibskih otokih.V prvem delu obišče Kubo. Najprej se poda v prestolnico Havano, tam spozna eno najboljših kubanskih amaterskih boksark, si ogleda staro kubansko vilo in vajo kabareta. Nato obišče kmetijo tobaka in grob Cheja Guevare ter odpotuje v Matanzas, zibelko kubanske rumbe. Obišče tudi luksuzno letovišče na peščeni obali ...Kansas 2044. Svet je podoben današnjemu, le da je bolj umazan in nevaren. Do leta 2070 izumijo potovanje skozi čas, a je prepovedano, tako da ga uporabljajo le kriminalci. Naročniki umora pošljejo žrtve v preteklost, kjer jih pričaka najeti morilec, jih umori in se znebi trupla. Eden takih morilcev je Joe. A nekega dne ga kot naslednja žrtev pričaka on sam iz prihodnosti.Svež, inteligenten pristop k potovanju skozi čas, zgodba, ki se ne zateka k obratom vrste deus ex machina, privlačna akcija in odlična igra naredijo iz Časovne zanke enega ZF biserov zadnjega časa.Medicinski fakulteti v Mariboru in Ljubljani sta avgusta zavrnili več kot 120 tujih študentov, zdaj so jih več kot 50 sprejeli. Gre za napako ali sistematično onemogočanje prihoda tujih študentov v Slovenijo?Kmalu bi se moralo začeti obiranje oljk, a so drevesa v slovenski Istri prazna. Tako katastrofalne letine oljkarji ne pomnijo. Oljčnega olja ne bo niti za domačo uporabo, kaj šele za prodajo.Vse več ljudi s slabšim vidom odloča za lasersko operacijo dioptrije. A za to je treba seči globoko v žep. Zakaj teh operacij ne plača ZZZS?