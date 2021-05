TV namigi: Sleparja, Dobri zdravnik in Terapija

Ponedeljek, 24. maja

Sleparja: Kanal A ob 20.00

Dobri zdravnik: POP TV ob 21.00

Dobri zdravnik Foto Pro Plus



Terapija: HBO ob 20.00

Terapija Foto HBO

Roy in njegov pomočnik Frank sta mojstra prevar. A Royevo zasebno življenje je polno fobij, nevroz in obsesij, zaradi katerih počasi izgublja tla pod nogami. Psihiater mu predlaga, da bi navezal stik s svojo najstniško hčerjo, ki je navdušena nad njegovimi sumljivimi posli.Čeprav je Nicolas Cage v zadnjih letih izgubil nekdanji sloves, bi ustvarjalci za vlogo obsesivno-kompulzivnega Roya le težko našli boljšega igralca. Cage pa ni prepričljiv le kot mož, ki ga preganja nešteto strahov, ampak tudi kot prevarant, in oče, ki se boji navezati stik z odtujeno hčerjo.Mladega avtističnega zdravnika Shauna, ki se mora vsak dan boriti za svoje mesto v bolnišnici St. Bonaventure, čakajo novi izzivi in podvigi.V bolnišnici žalujejo za Melendezom, medtem ko zdravniki sprejmejo pacientko z vročino in bolečim grlom. Morgan je prepričana, da gre za gripo, toda kmalu se izkaže, da imajo opravka s prvim primerom virusa covid-19, na katerega zdravniki niso pripravljeni. Limova se skupaj z Glassmanom trudi pridobiti zaščitno opremo za zdravniško osebje, medtem ko začnejo prihajati novi okuženi pacienti ...Leta 2008 je premiero doživela ameriška serija z Gabrielom Byrnom kot psihiatrom, ki sprejema svoje paciente in jim svetuje na njihovi poti, medtem ko se išče tudi sam.Serijo, posneto po izraelskem izvirniku, sta odlikovala odličen scenarij in vrhunska igra. Serijo so nato priredili v več državah, tudi v Sloveniji. Zdaj se ameriška različica vrača s 4. sezono, v kateri bo Gabriela Byrna kot glavnega psihiatra nadomestila Uzo Aduba v vlogi dr. Brooke Taylor.