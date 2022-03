TV namigi: Slovenija zdaj, Tully in Lov za sliko

Četrtek, 25. marca

Slovenija zdaj: Veliko soočenje predsednikov parlamentarnih strank: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Inf. odd. 115 min.

V okviru volitev 2022 bo TV Slovenija na 1. programu predvajala 15 volilnih oddaj, 10 soočenj parlamentarnih strank, 4 soočenja zunajparlamentarnih strank ter oddajo na volilno nedeljo. Parlamentarne stranke bodo razdelili v dve skupini, kombinacija strank pa bo vsak teden drugačna, tako da se bodo v štirih tednih v soočenjih srečali vsi. Predsednice in predsedniki parlamentarnih strank pa se bodo srečali v dveh velikih soočenjih, 24. 3. in 22. 4.

V slovenskem parlamentu trenutno sedeže zaseda devet strank, njihovi predsedniki pa so: Janez Janša (SDS – 26 sedežev), Marjan Šarec (LMŠ – 14), Tanja Fajon (SD – 12), Luka Mesec (Levica – 8), Matej Tonin (NSi –7), Alenka Bratušek (SAB – 6), Zdravko Počivalšek (SMC – 5), Ljubo Jasnič (Desus – 4), Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS – 3).

Tully: TV SLO 2 ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2018. Režija: Jason Reitman. Igrajo: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Livingston. Drama/kom. 100 min.

Tully Foto Tv Slo

Marlo se ob treh otrocih, od katerih je eden še dojenček, komaj prebija iz dneva v dan. Po celem dnevu skrbi za otroke, pospravljanja, pranja, kuhanja in drugih gospodinjskih opravkov komaj dočaka večer. Ker ji tudi mož ne pomaga kaj dosti, ji brat najame nočno varuško. Marlo je sprva negotova, a se počasi naveže na skrbno in presenečenj polno mlado varuško Tully.

Režiser Reitman in scenaristka Diablo Cody, ki sta ustvarila že komično dramo Juno, sta spet združila moči in predstavila moderno izkušnjo starševstva, ki je na trenutke smešna in občasno brutalno iskrena, kar še podkrepi odlična igra Charlize Theron.

Lov za sliko: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Burnt Orange Heresy. VB., 2019. Režija: Giuseppe Capotondi. Igrajo: Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger, Donald Sutherland, Rosalind Halstead. Akc. film. 110 min.

Lov za sliko Foto Pro Plus

Karizmatični umetnostni kritik James Figueras in njegova ljubimka odpotujeta na razkošno posestvo ob jezeru Como, kamor ju povabi vplivni trgovec z umetninami Joseph Cassidy. Ta mu razkrije, da ima zanj posebno nalogo: ukrasti mora redko sliko skrivnostnega slikarja Jeroma Debneyja. Toda operacija kmalu uide izpod nadzora ...

Kritiki so deljeni in nekateri dajejo filmu povsem solidno oceno, medtem ko drugi pišejo, da je med bolj zabavnimi trenutki edino epizodna vloga pevca Rolling Stonesov Micka Jaggerja.