TV namigi: Španska gripa – nevidna ubijalka in Detroit

Nedelja, 14. novembra

Španska gripa – nevidna ubijalka: TV SLO 2 ob 20.05

La grippe espagnole, la grande tueuse. Fr., 2021. Režija: Paul Le Gro- uyer. Dok. film. 60 min.

Leta 1918 je svet preplavil zelo nalezljiv virus gripe. Prvi primer so odkrili marca 1918 v Kansasu v ZDA, aprila pa se je virus pojavil tudi v Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji. Tako imenovana španska gripa (ime je dobila po krivici, ker so o njej najprej poročali v Šaniji, čeprav ni izbruhnila tam) je osemnajst mesecev po tem, ko se je skrivnostno pojavila, sklenila pot po svetu. Vmes je v valovih okužila tretjino svetovnega prebivalstva, kar je bilo tedaj petsto milijonov ljudi, in povzročila smrt 50 milijonov ljudi. Dokumentarna oddaja prinaša dragocene arhivske posnetke in kronološko analizo ene od največjih katastrof 20. stoletja.

Detroit: Kanal A ob 20.00

Foto

Vikendova ocena: 4 (od 5)

ZDA, 2017. Režija: Kathryn Bigelow. Igrajo: John Boyega, Anthony Mackie, Algee Smith, Chris Chalk, Mason Alban. Krim. 165 min.

Z oskarjem nagrajena režiserka Kathryn Bigelow v filmu raziskuje tragične dogodke v Detroitu leta 1967, ko so mesto pretresali rasni nemiri. Nemiri so se začeli 23. julija s policijsko racijo v ilegalnem baru. 25. julija, dva dni po izbruhu nemirov, so na ulice poslali tudi nacionalno gardo. Med racijo v hotelu Algiers več policistov krši postopek, ko začnejo nasilno zasliševati goste, da bi od njih izsilili priznanje, da so nameravali napasti policijo. V usodni noči so v hotelu umrli trije neoboroženi temnopolti mladeniči, še devet oseb, med njimi dve belki, pa je bilo brutalno pretepenih. Policisti smrti niso prijavili in trupla so odkrili šele naslednji dan.

Intervju: dr. Alojz Ihan: TV SLO 1 ob 20.50

Slo., 2021. Pog. odd. 50 min.

Alojz Ihan je zdravnik mikrobiolog in imunolog ter pesnik, pisatelj in esejist. Zadnje čase zaradi okoliščin prebiramo predvsem njegove zapise o koronavirusu in našem spopadanju z njim. Posebej odmeven je bil njegov nedavni zapis v Delu z naslovom Vzhodnoevropska polja smrti, v katerem piše: »Tudi Slovenci smo del nesrečne regije, ki s slabo precepljenostjo in samomorilsko brezbrižnostjo postaja tarča začudenih pogledov celotnega razvitega sveta.«