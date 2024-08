TV namigi: Spletne nevarnosti, igra z dinamitom in vesoljska tekma

Četrtek, 28. avgusta

Otroci na spletu: Pasti starševske obsedenosti z objavami (Premiera)

TV SLO 1 ob 21.10

Enfants sous influence. Fr., 2023. Režija: Élisa Jadot. Dok. odd. 55 min.

Razmah omrežij, kot so Facebook, YouTube, Instagram in TikTok, je prinesel nov pojav: objavljanje posnetkov otrok in njihovo izkoriščanje na spletu. V prvih 13 letih življenja povprečnega otroka njegovi sorodniki objavijo 1300 njegovih slik. Nekateri starši s sledilci na družbenih omrežjih delijo vse, tudi najbolj zasebne trenutke otrokovega življenja, in se ne zavedajo, da bodo objave najverjetneje ostale na spletu za vedno.

V filmu se predstavi 24-letna Američanka, ki se ne upa predstaviti s pravim imenom, saj je bila kot otrok žrtev materine obsedenosti z objavljanjem njenih posnetkov na spletu. Tam so otroške fotografije in videoposnetki na voljo vsem, tudi pedofilom. Starši s takšnimi objavami otrok ne izpostavljajo le radovednosti neznancev in norčevanju, pač pa gre v nekaterih primerih celo za prikrito otroško delo.

Nekateri starši namreč priljubljenost objav, povezanih z otroki, izkoriščajo tudi za zaslužek. Postali so vplivneži, ki oglašujejo najrazličnejše izdelke in jih prodajajo sledilcem ter se s tem preživljajo, ne da bi imeli njihovi otroci pri tem kakšno besedo.

Johana vsi sovražijo: TV SLO 2 ob 21.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Alle hater Johan. Nor., 2022. Režija: Hallvar Witzø. Igrajo: Pål Sverre Hagen, Ingrid Bolsø Berdal, Ine F. Jansen, Paul-Ottar Haga, John F. Brungot. Kom. 95 min.

Johana vsi sovražijo. Foto TVS

Johan Grande se je rodil kot sin norveškega borca za neodvisnost norveških otokov pod nacistično okupacijo med drugo svetovno vojno. Johanov oče se je proti Nemcem boril kot miner ali bombaš in se je z eksplozijami zabaval še po vojni. Neka vojna operacija v zalivu pa je bila za starše usodna. Razneslo ju je na koščke in Johan je postal sirota.

Toda tolažbo je našel pri vrstnici Solvor, s katero sta bila zaljubljena. Johan in Solvor sta po očetovi tragični smrti nadaljevala njegovo delo in prirejala eksplozije z njegovim dinamitom, a se je tudi njima kmalu pripetila nesreča ...

Športni namig Hokej na ledu: Latvija – Slovenija: Šport TV 1 ob 18.55 Kvalifikacije za OI 2026, Riga Slovenija začenja boj za novo uvrstitev na olimpijske igre. Pomerili se bodo s tremi ekipami: z gostitelji turnirja, nato še s Francijo in Ukrajino. Na olimpijske igre potuje samo zmagovalec turnirja. Selektor Terglav pravi, da sicer niso favoriti, a da na turnir pelje boljšo ekipo, kot je bila ta na SP v Bolzanu.

Divje vesolje (Premiera)

HBO ob 22.45

Wild Wild Space. ZDA, 2024. Režija: Ross Kauffman. Dok. film. 90 min.

Divje vesolje, Foto HBO

Dokumentarec, posnet po knjigi Ashleeja Vancea, ki se je poglobil v poslovneže, ki so si za svoj posel izbrali vesolje oziroma raziskovanje le-tega. Film se loteva rivalstva med tremi vesoljskimi podjetji, Astra Space, Rocket Lab in Planet Labs.

Prvega je ustanovil Chris Kemp, drugega Peter Beck, tretjega pa trojica nekdanjih Nasinih uslužbencev. Zgodba o modernih vesoljskih pionirjih prinaša zanimiv vpogled v ta kompleksen svet tehnologije in vizije.