TV namigi: Staro železo, Tarča in Zakon in red

Četrtek, 28. septembra

Staro železo (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Scrap. Kan., 2022. Režija: Stacey Tenenbaum. Dok. odd. 65 min.

Kako vdihniti novo življenje odsluženim predmetom, ki bi sicer končali na smetišču ali v razrezu? Dokumentarni film gledalce popelje na različne konce sveta, med ljudi, ki na različne načine skrbijo za vnovično uporabo odpadnega železja: ljubiteljski kipar z ameriškega podeželja ustvarja kipe iz starega kmečkega orodja in strojev, korejski arhitekt v stavbe vgrajuje ogromne dele zarjavelih tovornih ladij, po katere se odpravi celo v Španijo.

V predmestju Bangkoka ljudje prebivajo v razpadajočih trupih potniških letal in turistom ogled tega nenavadnega pokopališča tudi zaračunajo. Britanec, ki je obnovil že 2000 nekoč priljubljenih rdečih telefonskih govorilnic, pa ugotavlja, da ljudje hrepenijo po trajnejših predmetih, ki za mnoge predstavljajo zanesljivost in varnost.

Tarča: Vladni turizem v času varčevanja: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

Turizem in nagrada za najtesnejše sodelavce ali državniški posli? Koga je s pojasnjevanjem o varčni in nujni newyorški poti prepričala ministrica za javno upravo? Kako bo ministrica po vsem tem prepričala sindikate, da za leto dni stisnejo zobe in prestavijo reformo?

A tudi nekateri drugi ministri radi potujejo v daljne znamenite kraje. V Tarči obljubljajo nova dejstva.

Zakon in red: Enota za posebne primere (Premiera): Brio ob 20.05

Law and Order: Special Victims Unit. ZDA, 2020. 22. sezona. 1/16.Režija: Norberto Barba. Igrajo: Mariska Hargitay, Kelli Giddish, Ice-T, Peter Scanavino, Jamie Gray Hyder. Nan. 55 min.

Zakon in red: Enota za posebne primere. Foto Pro Plus

V začetku nove sezone Enoto za posebne primere vpokličejo, potem ko ženska pokliče policijo zaradi sumljivega temnopoltega moškega v Centralnem parku. Ko v bližini najdejo žrtev posilstva, moža obtožijo spolnih napadov, a sam vztraja, da je nedolžen. Ko najdejo novega osumljenca, moškega oprostijo, a ta vloži tožbo proti posebni enoti, kar celoten primer zelo oteži, saj skupnost zaradi tega izgublja zaupanje v policijo.