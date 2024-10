TV namigi: Strast po francosko in kolumbijsko. Sopranovi so zgodba o mami!

Četrtek, 3. oktobra

Preprosto Ana (Premiera)

Planet TV ob 16.00

Ana de nadie. Kolumbija, 2022. 1. del. Režija: Olga Lucia Rodríguez. Igrajo: Paola Turbay, Sebastián Carvajal, Jorge Enrique Abello, Laura Archbold, Carlos Báez. Telenovela. 60 min.

Ana Ocampo, ki je pravkar dopolnila 50 let, odkrije, da ji je mož Horacio Valenzuela že dve leti nezvest. Po 25 letih zakona skuša Ana rešiti njun zakon, a ugotovi, da ni poti nazaj, in se odloči za ločitev. Ta nepričakovana in boleča resničnost, v kateri se znajde, v njej zbudi dvome o sebi kot ženi, materi, hčerki in sestri.

Ko Horacio spozna, da je storil napako, se poskuša vrniti domov, vendar tam najde drugačno Ano, odločeno, da si da priložnost v ljubezni in vnovič najde srečo z Joaquínom Cortésom, ki je 15 let mlajši od nje.

Pariz, 13. okrožje

TV SLO 2 ob 21.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Les Olympiades, Paris 13e. Francija, 2021. Režija: Jacques Audiard. Igrajo: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant, Jehnny Beth, Camille Léon-Fucien. Romantična dramaa/komedija. 115 min.

Pariz, 13. okrožje. Foto TVS

Ko se Émile, naveličana svoje službe, odloči preseliti v prostorno babičino stanovanje in objavi oglas za sostanovalko, ne pričakuje, da si ga bo delila z duhovitim in predanim učiteljem angleščine, ki mu je sicer ime Camille, a več kot očitno ni ženska. Sostanovalca kaj kmalu postaneta ljubimca, njun odnos pa se zaplete, ko začne Émile posvečati več časa Nori, študentki prava, ki se na študentski zabavi izdaja za Amber Sweet, zvezdo žgečkljivih spletnih klepetalnic. Noro sošolke ignorirajo in ustrahujejo, dokler ne najde zaveznice v pravi Amber, s katero se spoprijatelji v plačljivih video klepetih ...

Črno-bela drama preplete zgodbe štirih samskih milenijcev, Parižanov različnih korenin, ki skozi svoje na videz lahkotne, nezavezujoče odnose razkrivajo kompleksnost in krhkost sodobnih družbenih razmerij.

Mafijec: David Chase in Sopranovi (Premiera)

HBO ob 21.35

Wise Guy: David Chase And The Sopranos. ZDA, 2024. 1/2. Režija: Alex Gibney. Dokumentarni film. 75 min.

Mafijec: David Chase in Sopranovi. Foto HBO

Eden najpomembnejših dokumentaristov sodobnega časa, Alex Gibney, se je tokrat poglobil v duševnost Davida Chasa, ustvarjalca serije Sopranovi, in ponudil gledalcem edinstven vpogled v legendarno serijo.

David Chase pripoveduje o svojem življenju v New Jerseyju, navdušenju nad filmskim ustvarjanjem in pisanju za televizijo v Los Angelesu. Po uspešni karieri scenarista se Chase odloči napisati nekaj osebnega o svoji materi. To postane Sopranovi, celovečerni film o mafijcu, čigar mati načrtuje njegov umor.

Potem ko so ga glavne televizijske mreže zavrnile, je Chasu uspelo prepričati odgovorne pri programu HBO, da so se odločili za pilotno epizodo o mafijcu, ki trpi zaradi duševnih zlomov – in začel se je izbor igralcev za serijo Sopranovi. Lorraine Bracco so ponudili vlogo Carmele Soprano, a se je odločila, da bi bila raje dr. Melfi. Prvi, ki so ga pripeljali na avdicijo za Tonyja Soprana, je bil Steven Van Zandt. James Gandolfini je nato odkorakal sredi svoje avdicije, ker je mislil, da se mu res ni posrečila. Te in kup drugih zanimivosti vas čaka v dokumentarcu o seriji, katere naslov boste vedno našli, ko bodo naštevali naj serije vseh časov.

Wild Cards (Premiera)

Star Life ob 22.00

Wild Cards. Koprodukcija 2024. 1. sezona. 1/10. Režija: James Genn. Igrajo: Vanessa Morgan, Giacomo Gianniotti, Terry Chen, Michael Xavier, Amy Goodmurphy. TV serija. 55 min.

Wild cards. Foto Star Life

V komični kriminalni seriji Cole Ellis (Giacomo Gianniotti), degradirani policist, aretira prevarantko Max Mitchell (Vanessa Morgan). Medtem ko je v priporu na postaji, mu pomaga rešiti zločin. Paru se ponudi priložnost za odrešitev. Ellis dobi priložnost, da dobi nazaj svojo detektivsko značko, Max pa možnost, da se izogne ​​zaporu. Ugotoviti morata le, kako sodelovati in rešiti zločine.