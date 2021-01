TV namigi: Sveti Vincent, Hudson in Rex, Kaznilnica odrešitve

Sreda, 6. januarja



Sveti Vincent: TV SLO 1 ob 20.00



Hudson in Rex: POP TV ob 22.35

Hudson in Rex: Lov



Kaznilnica odrešitve: Kanal A ob 20.00

Kaznilnica odrešitve

Po ločitvi se Maggie, zdaj samohranilka, in njen dvanajstletni sin Oliver preselita v Brooklyn. Maggie v novi službi veliko dela in potrebuje varstvo za svojega sina. Pri roki je sosed Vincent, upokojeni vojni veteran iz Vietnama, nergač in hazarder, ki je ostal brez denarja. Za dostojno plačilo je pripravljen pomagati.Toda iz sebičnega dejanja se porodi nenavadno prijateljstvo med Vincentom in Oliverjem. Vincent s svojim znanjem, izkušnjami in cinizmom pomaga Oliverju, da se v življenju postavi na pravo stran, Oliver pa v Vincentu prepozna nerazumljenega človeka z velikim srcem.Charlie Hudson je prekaljeni detektiv, ki dobi neobičajnega partnerja – nemškega ovčarja Rexa, nekdanjega policijskega psa z izjemno izostrenimi čuti. Pri delu jima pomagajo tudi ostali člani ekipe: višji inšpektor Joe Donovan, vodja oddelka za težke zločine; dr. Sarah Truong, vodja forenzikov, ki ji ne uide niti najmanjša podrobnost; ter računalniški strokovnjak in analitik Jesse Mills.V prvi epizodi Rex dokaže, da si zasluži mesto v ekipi, ko pride na sled ugrabiteljem šestnajstletnega dekleta. Charlie in ekipa ugotovijo, da je ugrabitev del večjega načrta, čas pa se hitro izteka.Le redko kateremu filmu je uspelo prikazati zmagoslavje človeškega duha na tako nepozaben način kot Kaznilnici odrešitve.Film pripoveduje zgodbo o bankirju Andyju Dufresneju, ki zaradi dvojnega umora pristane v zaporu. Kljub usodi, ki ga doleti, ostane neverjetno duhovno močan. Zaporniki in nadzorniki ga občudujejo. Nadzornikom začne zaradi svojega znanja urejati celo denarne zadeve. A tako, kot so skrite njegove misli, je skrita še ena skrivnost.