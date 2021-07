TV namigi: Trgovanje s spolnostjo, Vodni baroni, Vedno tvoja

Torek, 6. julija



Zavržna in skrajno kruta trgovina z ljudmi je zelo donosna kriminalna dejavnost in prinaša velike zaslužke – večji so le pri prekupčevanju z mamili in orožjem.Eno izmed središč za nabor sodobnih sužnjev je nigerijsko mesto Benin. Od 90. let prejšnjega stoletja do danes je bilo z nasiljem, izsiljevanjem in vudujem prisiljenih v prostitucijo v evropskih državah na deset tisoče Nigerijk. Na mlade, ki bežijo čez morje v želji po boljšem življenju, pa prežijo tudi libijski trgovci s sužnji.Po zlati mrzlici in za njo naftni, je zdaj napočil čas za vodno mrzlico oziroma modro zlato, kot jo imenujejo nekateri. Do leta 2050 bo vsak četrti Zemljan živel v državi, v kateri bodo občutili pomanjkanje vode.Francoska oddaja prikaže ozadje procesa privatizacije vode. Mednarodne banke in investicijski skladi že oblikujejo monopol nad vodo in vlagajo milijarde evrov v vse, kar je povezano s to dobrino. Voda naj bi postala finančni produkt, kot je nafta, njeno ceno pa bi določal trg. Ponekod po svetu se cena vode tako že oblikuje tržno. Ampak ali je to sprejemljivo?Prelepa Zuleyha in postaven Yilmaz že celo življenje vesta, da sta ustvarjena drug za drugega. V mladih letih sta bila prepričana, da jima bo postlano z rožicami in se bosta nekoč poročila, a nepredvidljivo življenje jima je nepričakovano poklestilo sanje.Zuleyha trpi v zakonu z bogatim Demirjem, Yilmaz pa se trudi, da ne bi prizadel žene Mujgan, ker nikakor ne more verjeti, da njegova velika ljubezen ni več dosegljiva. A Mujgan se hoče znebiti Zuleyhe.