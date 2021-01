TV namigi: Trije kralji, Pisma iz Antarktike in Črni trg

Četrtek, 14. januarja

Trije kralji: Kanal A ob 21.45

Pisma z Antarktike: HBO ob 20.00

Pisma z Antarktike Foto HBO







Črni trg z Mariano Van Zeller: Tigri: National Geographic ob 22.00

Črni trg z Mariano Van Zeller: Tigri Foto National Geographic

Marec 1991, iraška puščava. Zalivska vojna se je pravkar končala. Ameriški vojaki so opravili svoje delo; zavlada premirje. Stotnik Archie, narednik Troy Barlow, šef Elgin in vojak Conrad Vig komaj čakajo, da zapustijo pusto, neprijazno pokrajino in se vrnejo domov. Nepričakovano najdejo zemljevid, na katerem je označeno, kje je skrit iraški zaklad, zlate palice.Uspešna mešanica akcije, drame in komedije, ki hkrati prinaša tudi sofisticiran politični komentar.Triintridesetletna Diana je mati samohranilka, ki svojemu osemletnemu sinu Nikiju ne more povedati, da je njegov oče umrl v avtomobilski nesreči. Da bi ga obvarovala pred bolečino, mu namesto tega laže, da se je oče udeležil pomembne odprave na Antarktiko, in v njegovem imenu celo pošilja pisma malemu Nikiju.Maria, Dianina prijateljica iz otroštva, ji skuša pomagati med žalovanjem, a Diana vztrajno odlaša z resnico in sina še naprej ohranja v prepričanju o očetovi pustolovščini. Niki je vesel, a sčasoma se laž razširi čez vse meje ...Nagrajena novinarka Mariana van Zeller preiskuje črne trge sveta in njihove nevarne tihotapske mreže. V osemdelni seriji se bo tako poglobila v mednarodne goljufije in poneverbe, verigo trgovanja z ameriškim orožjem, ki pristane v rokah mamilarskih kartelov, v trgovino s fentanilom, steroidi, kokainom, srečala se bo s ponarejevalci denarja ...V prvi oddaji se bo soočila z ilegalno prodajo tigrov in njihovih delov. Ta trg je tako skrivnosten in nevaren, da so si doslej le redki drznili podati vanj.