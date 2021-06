TV namigi: Tully, Telo laži in Jekleni mož

Petek, 18. junija

Tully: TV SLO 2 ob 20.55

Telo laži: Kanal A ob 20.00

VIKEND - Body of Lies - Telo laži



Jekleni mož: Kino ob 20.00

Marlo se ob treh otrocih, od katerih je eden še dojenček – komaj prebija iz dneva v dan. Po celem dnevu skrbi za otroke, pospravljanja, pranja, kuhanja in drugih gospodinjskih opravkov komaj dočaka večer. Ker ji tudi mož ne pomaga kaj dosti, ji brat najame nočno varuško. Marlo je sprva negotova, a se počasi naveže na skrbno in presenečenj polno mlado varuško Tully. Režiser Reitman in scenaristka Diablo Cody, ki sta ustvarila že komično dramo Juno, sta spet združila moči in predstavila moderno izkušnjo starševstva, ki je na trenutke smešna in občasno brutalno iskrena, kar še podkrepi odlična igra Charlize Theron.Telo laži ima skoraj vse: vrhunskega režiserja, velike zvezde, vročo temo (protiteroristične vohune na Bližnjem vzhodu), eksotične lokacije, suspenz in realističen prikaz zgodbe – morda mu manjka le kanček osebne vpletenosti gledalca, da bi postal eden kultnih. Leonardo DiCaprio je Roger Ferris, operativec Cie, ki na terenu v Jordaniji skuša najti terorista Al-Saleema, Russell Crowe pa njegov šef v pisarni v Washingtonu. Da bi mu to uspelo, potrebuje pomoč jordanskega šefa tajne službe, a ta je še bolj manipulativen od Ferrisovega šefa ...Legendarni Superman v filmski adaptaciji Zacka Snyderja. V duhu Nolanove trilogije o Batmanu je tudi Supermanova inkarnacija precej bolj »realistična«, surova in temačna. Ker planet Kripton umira, Jor-El položi sinčka v vesoljsko plovilo in ga pošlje na Zemljo. Tam ga posvojita Jonathan in Martha Kent, ga poimenujeta Clark in mu, ko je najstnik, povesta, da prihaja iz vesolja. Ker ima supermoči, ga oče posvari, naj jih ne uporablja javno. A ko Zemljo napadejo uporniki s Kriptona, Clark ukrepa.