TV namigi: V imenu ljudstva, Ko si odšel in Patti Smith

Nedelja, 20. februarja

V imenu ljudstva: TV SLO 1 ob 20.20

Slo., 2020. 2. sezona. 1/8. Igrajo: Ajda Smrekar, Ivo Ban, Jernej Gašperin, Brane Gruber, Lucija Harum, Vesna Jevnikar. Nad. 65 min.

V prvi sezoni je bila Nika Oven, odvetniška pripravnica, zapletena v primer skrivnostne smrti inšpektorja Novaka, ki je na kocko postavil njeno kariero, prijateljstvo in ljubezen.

Zdaj Nika in Borut živita novo življenje, v katerega sta sprejela tudi Sebastijana. Sebastijanov oče, odvetnik Zajc, je na koncu z življenjskimi močmi. Življenje se preobrne na glavo in triperesna deteljica vstopi v zelo misteriozen medicinsko-farmacevtski primer. Zgodba ima deset let staro brado in začela se je z afero umrlega zdravnika Dušana Kalana, ki ga je branil odvetnik Jože Zajc. Za seboj je Dušan Kalan pustil odraščajočo hči Živo in svojo zlomljeno ženo Anico ...

Ko si odšel: TV SLO 1 ob 15.30

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Rest Of Us. Kan., 2019. Režija: Aisling Chin-Yee. Igrajo: Heather Graham, Sophie Nélisse, Abigail Pniowsky, Jodi Balfour, Charlie Gillespie. Drama. 90 min.

Ko si odšel Foto Tv Slo

Cami je uspešna ilustratorka, ki zasluži dovolj, da s hčerko Aster živita v vili z bazenom. Nekega dne dobita vest, da je umrl Craig, Asterin oče in Camijin bivši mož, ki se je po ločitvi spet poročil z Rachel, s katero ima še eno hčerko po imenu Tallulah. Čeprav imata Cami in Rachel hladen odnos, pa Cami vdovi iz usmiljenja ponudi pomoč. Rachel sprva odkloni, a potem ko naleti na šokantno odkritje, da je po možu podedovala tako velik finančni dolg, da si ne more privoščiti vzdrževanja družinske hiše, privoli v Camijino ponudbo in se s hčerko začasno preseli v njeno vilo.

Pankovska poezija Patti Smith: TV SLO 2 ob 20.55

Patti Smith, la poésie du punk. Fr., 2022. Režija: Sophie Peyrard, Anne Cutaia Dok. odd. 60 min.

Pankovska poezija Patti Smith Foto Tv Slo

Patti Smith je prišla v New York komaj dvajsetletna in začela ustvarjati po svojih merilih. Prerasla je klišejski rokenrol, elitistično kulturo in ozkogledo dojemanje spolnih vlog.

V svoji petdesetletni karieri je z eno samo komercialno uspešnico postala živa legenda in ostala na obrobju družbe. Patti Smith je pankerica po duši in opredeljuje umetnost kot politično silo, svobodo pa kot nujnost.