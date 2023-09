TV namigi: V petek zvečer, Astronavt in Gospa Volpe

Petek, 29. septembra

V petek zvečer: Challe Salle in Saša Lešnjek (Premiera):

Slo., 2023. Vodita: Melani Mekicar in Blaž Švab. Zab. odd. 85 min.

Vrača se glasbeno-humoristična oddaja z voditeljema Melani Mekicar in Blažem Švabom, ob spremljavi benda Diamanti ter ekipe humoristov. Novost v letošnji sezoni je nova rubrika Na glavo, v kateri bodo glasbeni izvajalci na svoj način izvedli pesem, ki je od njih res ne bi pričakovali. Poleg tega bodo preko Zveze prijateljev mladine Slovenije s pomočjo gledalcev, pomagali mladim iz socialno šibkejših okolij, da bodo lahko razvijali svoj glasbeni talent.

V premierni oddaji sezone predstavljamo glasbeno premiero skupine Flirrt, zapeli bodo Marko Pezdirc, Veseli Dolenjci, Bratje Kavkler, Žan Serčič s Šakali, ansambla Vzrock in Aktual, Uroš in Tjaša, Godalni kvartet C'est la Vie, Challe Salle, Čudežna polja, Saša Lešnjek, Kikifly in Stil. V dobrodelnem kvizu glasbenike zastopata Saša Lešnjek in Challe Salle s podporo izjemnega para bratov, tekmovalcev zadnje sezone kviza Male sive celice, Filipa in Naceta Maležiča.

Astronavt (Premiera): HBO ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Linoleum. ZDA, 2022. Režija: Colin West. Igrajo: Jim Gaffigan, Rhea Seehorn, Katelyn Nacon, Gabriel Rush, Amy Hargreaves. Kom. 109 min.

Astronavt. Foto HBO

Cameron živi dolgočasno življenje z ženo Erin in hčerko Noro. Je voditelj neuspešne otroške oddaje o znanosti, a si je vedno žele biti astronavt. Ko na njegovo dvorišče strmoglavi del rakete, se odloči, da bo iz ostankov zgradil lastno raketo. Žena njegovo obnašanje pripisuje krizi srednjih let in njun odnos je čedalje bolj napet, poleg tega pa se začnejo dogajati nenavadne stvari: v sosednjo hišo se priseli dvojnik, z neba pade avto ... Edwin se začne spraševati o resničnosti svojega sveta.

Precej ambiciozna mešanica drame in komedije, so rekli kritiki in pohvalili glavnega igralca Jima Gaffigana, sicer znanega stand up komika.

Gospa Volpe (Premiera): Fox ob 22.00

Signora Volpe. VB, 2022. 1. sezona. 1/3. Režija: Dudi Appleton. Igrajo: Emilia Fox, Tara Fitzgerald, Giovanni Cirfiera, Jamie Bamber, Matteo Carlomagno. Nan. 120 min.

Gospa Volpe. Foto Fox

Za naključnega opazovalca Sylvia Fox ni nič posebnega. Pametna ženska v štiridesetih letih na vprašanja o svojem delu odgovarja z nedoločnimi omembami nezanimive kariere v državni upravi. V tem pa je samo zrno resnice – Sylvia je bila namreč še pred kratkim cenjena britanska vohunka.

Sylvia pride v Italijo na poroko svoje nečakinje, ker je razočarana nad službo in potrebuje počitnice. Toda ko ženin izgine, v jezercu na ženinovem vrtu pa najdejo truplo, se Sylvia loti skrivnostnega primera, da bi rešila nečakinjo pred katastrofo.