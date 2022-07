TV namigi: VB z Joanno Lumley, Američan in Trofeja

Četrtek, 21. julija

Velika Britanija z Joanno Lumley: TV SLO 1 ob 20.00

Joanna Lumley's Britain. VB, 2021. 1/3. Režija: Mark Bates. Dok. serija. 50 min.

V tridelni dokumentarni seriji britanska igralka Joanna Lumley gledalce popelje po svoji domači državi Veliki Britaniji.

Joanna Lumley potovanje začne v pristanišču Tilbury, kamor so po drugi svetovni vojni pripotovali številni Jamajčani, nato se poda proti severu. Obišče tovarno Aston Martin in vasico Eyam, ki jo je v 17. stoletju prizadela njena različica nalezljive bolezni, ter dom pisateljice Beatrix Potter. Spozna vrtnarke azijskih korenin in ustanovitelja skupine Hoja temnopoltih moških za zdravje. Pot sklene v starodavnem pristanišču Whitby, ki je navdihnilo zgodbo o Drakuli.

Američan: Kanal A ob 21.55

The American. ZDA, 2010. Režija: Anton Corbijn. Igrajo: George Clooney, Paolo Bonacelli, Violante Placido, Irina Björklund, Lars Hjelm. Akc. film. 125 min.

Glavni junak je poklicni morilec, ki se hoče umakniti s tega posla in zaživeti drugače. Po vrsti trupel, ki jih pusti na Švedskem, se umakne v mestece v Italiji, kjer ga čaka še zadnji posel – pripraviti mora posebno puško za mlajšo konkurentko.

A v mestu se ne drži zase, temveč se spoprijatelji z duhovnikom in ustvari nekaj podobnega razmerju s prostitutko Carlo ter se tako začne prebijati iz svojega zaprtega sveta. Vendar preteklost ne more biti pozabljena. Američan je odlično posnet triler »stare šole«, v katerem je zaplet izražen predvsem skozi preobrazbo glavnega junaka.

Trofeja: HBO ob 21.35

Trophy. VB, 2017. Režija: Christina Clusiau. Dok. film. 110 min.

Film se poglobi v zapleteno povezavo med lovom na veliko divjad in ohranjanjem prostoživečih živali. Ker so mnoge afriške vrste na robu izumrtja, rejci in lovci trdijo, da je edini način za reševanje teh živali, da jim pripišemo denarno vrednost in jih tako naredimo vredne zaščite. Toda ali lahko lov in vzreja preprečita, da bi izginile? Od afriških savan, do lovskih konvencij v Las Vegasu; film raziskuje kontroverzno »komercializacijo« afriških živali in razpravo med lovci na divjad in aktivisti za pravice živali.