TV namigi: Veselko je ukrajinski morilec. Pahor je mož, ki je videl preveč.

Torek, 8. oktobra

Klub morilcev (Premiera)

Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Assassin Club. ZDA, 2023. Režija: Camille Delamarre. Igrajo: Henry Golding, Daniela Melchior, Sam Neill, Noomi Rapace, Claudio Del Falco, Borut Veselko. Akc. triler. 150 min.

Morilcu Morganu Gainesu ponudijo pogodbo, da ubije sedem ljudi. A Gaines hitro ugotovi, da so njegove tarče prav tako morilci s pogodbo, da ubijejo njega. Edini izhod iz situacije je, da jih prehiti in nato najde »genija«, ki jim je nastavil past.

Medtem se atentatorji spravijo na Morganovo ljubezen Sophie. V smrtonosni igri ga prisilijo v nemogoče žrtvovanje: edini način, da reši njeno življenje, je, da izgubi svoje.

V filmu nastopa tudi slovenski igralec Borut Veselko, ki igra vlogo ukrajinskega mafijca. Svoj prizor moža, ki živi v Pragi, je posnel v Torinu v Italiji, kjer ima Veselko tudi agencijo, ki ga zastopa in mu je priskrbela vlogo.

V smeri: V smeri sodelovanja (Premiera)

Slo., 2024. 1/3. Dok. serija. 30 min.

V smeri: V smeri sodelovanja. Foto TVS

V prvem delu serije V smeri bodo predstavili alpinistično navezo Nejca Marčiča in Luke Stražarja ob njunem edinstvenem in izjemnem načinu sodelovanja.

Nejc je skromen, tih in preprost, Luka bolj zgovoren in družaben, skupna pa jima je ljubezen do alpinizma. V steni Debele peči se spominjata svojih začetkov, te pa nam zaupa tudi njun alpinistični mentor Marko Prezelj.

Med plezanjem gledalci lahko spremljajo njuno unikatno navezo, pri kateri ne gre le za lajšanje plezanja, medsebojno dopolnjevanje in zaupanje, ampak skupaj tudi napredujeta in rasteta kot alpinista in človeka.

Mož, ki je preveč videl

TV SLO 2 ob 22.15

The Man Who Saw Too Much. VB, 2019. Režija: Jill Nicholls. Dok. film. 70 min.

Boris Pahor kot interniranec in ob obisku. Foto BBC

Britanski dokumentarni film je pripoved o življenju in delu Borisa Pahorja (1913–2022), izjemnega tržaškega pisatelja in enega najbolj prevajanih slovenskih avtorjev. Film prinaša Pahorjevo pričevanje o odraščanju v fašistični Italiji in boju zoper nacizem ter o brutalni izkušnji internacije v koncentracijskih taboriščih Dachau, Bergen-Belsen in Natzweiler-Struthof, sploh slednje taborišče v Franciji je eno najmanj znanih, a najbolj smrtonosnih.

Voditelj Alan Yentob je obiskal Borisa Pahorja na njegovem domu in slišal o življenju, ki ga je že v otroštvu zaznamovalo sovraštvo – bil je priča požigu slovenskega Narodnega doma, ki so ga izvedli fašisti leta 1920.

Leta 1943, po predaji italijanske vojske, se je Boris Pahor vrnil v Trst in se pridružil slovenskim odpornikom, a kmalu so ga izdali in izročili Gestapu, ti pa so ga poslali v taborišče. Najdlje je Pahor prebival v taborišču Natzweiler, skritem v hribovju Alzacije. Skoraj polovica od tamkajšnjih 52.000 taboriščnikov je umrla zaradi lakote, bolezni ali pa so jih umorili. Nacisti so na taboriščnikih izvajali medicinske poskuse, ob priložnosti so na primer v taborišče pripeljali 86 Judov in jih pomorili, da je nacistični profesor anatomije njihove skelete lahko dodal k svoji anatomski zbirki ...