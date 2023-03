TV namigi: Vesoljski teleskop Jamesa Webba, 3:10 za Yumo in Tarča

Četrtek, 16. marca

Vesoljski teleskop Jamesa Webba (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

James Webb: The $10 Billion Space Telescope. VB, 2021. Režija: Anthony Willis. Dok. odd. 60 min.

Vesoljski teleskop Jamesa Webba je razvila Nasa s prispevki Evropske vesoljske agencije in Kanadske vesoljske agencije. Teleskop je dobil ime po Jamesu E. Webbu, ki je od 1961 do 1968 vodil agencijo Nasa in je imel osrednjo vlogo v programu Apollo.

Teleskop so zasnovali, da bi raziskal izvor vesolja, našel nove planete in morda zaznal nezemeljsko življenje. Oddaja razkriva njegov 25-letni razvoj pa tudi številne ovire in pravo spiralo rastočih stroškov, ki so mu stali na poti. O neverjetno ambicioznem, zapletenem in tudi najdražjem znanstvenem eksperimentu našega časa pričajo prav pionirski znanstveniki, zadolženi za teleskopov nastanek.

3:10 za Yumo: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

3:10 to Yuma. ZDA, 2007. Režija: James Mangold. Igrajo: Russell Crowe, Christian Bale, Logan Lerman, Dallas Roberts, Ben Foster. Vestern 140 min.

3:10 za Yumo. Foto Pro plus

Danu Evansu je nestanovitni divji zahod obrnil hrbet, saj mu zaradi dolgotrajne suše grozi zaplemba kmetije. Ko po spletu okoliščin sodeluje pri prijetju zloglasnega roparja Bena, se odloči pridružiti šerifovim možem, ki želijo kriminalca pripeljati pred sodišče v Yumo. Na poti morajo prečkati nemirno indijansko ozemlje, na sledi pa so jim tudi Benovi možje, toda največjo nevarnost predstavlja prav premeteni zločinec, ki je v psiholoških igricah z nasprotniki prav tako spreten kot s pištolo.

Ena redkih predelav, ki je boljša od izvirnika.

Tarča: Pandorina skrinjica?: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Inf. odd. 65 min.

V Tarči bodo govorili o zahtevi slovenskega nevrokirurga za nakazilo honorarja v Hongkong, ki odpira številna vprašanja. Kaj so v Kliničnem centru vedeli? Kako razširjena je taka praksa? Kakšno je ozadje te afere in kakšen politični kontekst? V Tarči obljubljajo nove informacije in nova pričevanja.