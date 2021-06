TV namigi: Veter, Farmacevtski velikani in Ognjeni obroč

Torek, 29. junija



Veter se obrača: TV SLO 2 ob 21.05



Farmacevtski velikani: med dobičkom in zdravjem: TV SLO 2 ob 20.05

Ognjeni obroč: Kino ob ob 20.00

Film se dogaja na odmaknjeni kmetiji, v pokrajini Jura med vzhodno Francijo in Švico. Tam živita Pauline in Alex, mlad par, ki se preizkuša v samooskrbnem kmetijstvu in živi v popolnem sožitju z naravo. Moč in življenjski zagon črpata iz ljubezni, življenjskih idealov in trdega dela …Zadeve so že tako daleč, da sta pravzaprav tik pred popolno neodvisnostjo, saj naj bi prek samostojne vetrne elektrarne začela proizvajati še svojo elektriko. Postavitev turbine zaupata strokovnjaku, Samuelu, ki je obenem privlačen moški. Pauline njegova prisotnost vznemiri in nenadoma je ogroženo razmerje z Alexom pa tudi vrednote, na katere je stavila ...V zadnjem desetletju se je farmacevtska industrija korenito spremenila. Veliko večino svetovne proizvodnje zdravil zdaj obvladuje peščica farmacevtskih podjetij. V mogočno peterico se uvrščajo švicarska Novartis in Roche, ameriška velikana Pfizer ter Johnson in Johnson in francoski Sanofi.Dokumentarna oddaja preiskuje, kako farmacevtska podjetja, ki si prizadevajo za še večje dobičke, uspešno lobirajo pri državnih oblasteh in narekujejo zdravstvene politike, celo v škodo zdravja ljudi.Znanstveno fantastična pustolovščina nas popelje v bližnjo prihodnost, ko Zemljo napadejo velikanske pošasti, ki lahko uničijo celotna mesta.Da bi rešili človeštvo, znanstveniki ustvarijo velikanske robote, imenovane jaeger, ki so lahko kos surovi moči in velikosti napadalcev. Robote upravljajo posebej izurjeni piloti, ki se s pomočjo misli povežejo med seboj. Ko se pošasti pripravljajo na poslednji spopad, so roboti in njihovi piloti zadnji up človeštva pred sicer neizbežno apokalipso.