TV namigi: Vlada in opozicija, Caravaggio in Punce iz Derryja

Ponedeljek, 16. decembra

Pogovor s predsednikom vlade in pogovor z opozicijo: 20.05 in 20.50 TV SLO 1

Slo., 2024. Pog. odd.

Vlada in koalicija imata leto dni časa, da izpeljeta obljubljene reforme. Kaj je z zdravstveno reformo in perečo stanovanjsko problematiko? Kako pomembno se jim zdi zaupanje v institucije – sodstvo, policijo in zakaj. In kaj bo fokus zadnje leto pred volitvami. Pomembna tema bodo tudi zapletene varnostno-politične razmere v svetu.

S predsednikom vlade se bosta pogovarjala Rosvita Pesek in Igor E. Bergant, z vodjema opozicije pa Rosvita Pesek in Katarina Veselič Golob.

Caravaggieva senca: TV SLO 1 ob 23.00 (Premiera)

L'ombra di Caravaggio. Ita., 2022. Režija: Michele Placido. Igrajo: Louis Garrel, Isabelle Huppert, Riccardo Scamarcio, Micaela Ramazzotti, Lolita Chammah, Vinicio Marchioni, Lea Gavino. Bio. film. 120 min.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (29. 9. 1571–18. 7. 1610) je bil eden od največjih italijanskih zgodnjebaročnih slikarjev.

Zaradi svobodnjaškega duha in uporništva zoper estetske kanone protireformacije ter slikanja nabožnih podob je bil Caravaggio pogosto v težavah. Pri upodabljanju svetnikov in blaženih devic si je pomagal z modeli, ki so bili iz najnižjih slojev rimskega podzemlja. Ko je bil Papež V. obveščen, da Caravaggio v svojih delih upodablja prostitutke, tatove in berače, je ukazal, da se zadeva razišče. Poleg tega ga je bremenila še obsodba, da je umoril tekmeca.

Punce iz Derryja: Pop TV ob 0.50

Derry Girls. VB., 2018. Režija: Michael Lennox. Igrajo: Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Nicola Coughlan, Jamie-Lee O'Donnell, Dylan Llewellyn. Hum. nan. 25 min.

Serija, ki se odvija na Severnem Irskem v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, je odkrita komedija o tem, kako je biti najstnica, ki živi med konflikti. Oboroženi policisti in kontrolne točke britanske vojske so za 16-letno Erin vsakdanjost. Toda kot vse najstnice ima tudi Erin svoje težave ...

Prvi dan novega semestra in grozen začetek za Erin, ki se zbudi in ugotovi, da njena sestrična Orla bere njen dnevnik. Erin in Orla se odpravita v šolo in pobereta prijateljici Clare in Michelle, ki ima s seboj bratranca Jamesa. James je prišel iz Anglije in se jim bo pridružil kar v dekliški šoli ...