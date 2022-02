TV namigi: Vojna v Evropi, Usekanka in Vprašanje konoplje

Torek, 22. februarja

Vojna v Evropi: Drama v Ukrajini: TV SLO 1 ob 20.55

Krieg In Europa: Das Ukraine-Drama. Nem., 2021. 1/2. Režija: Claire Walding. Dok. odd. 60 min.

Spomladi 2021 Rusija ob ukrajinski meji razmesti 100.000 vojakov. Gre za največje kopičenje vojske v dolgoletnem sporu med Ukrajino in Rusijo. V spopadu si nasproti stojijo ukrajinske oborožene sile in separatisti, ki jih podpira Rusija in ki nadzirajo pokrajino Donbas na vzhodu države.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski podporo išče na Zahodu. Največ podpore najde v ZDA, Evropa pa je razklana med solidarnostjo z Ukrajino in gospodarskimi interesi ob poslovanju z Rusijo. Ukrajina je država, ki je razpeta med zahodno Evropo in Rusijo. Nekateri njeni prebivalci odkrito podpirajo Rusijo in ruske separatiste v Donbasu.

Usekanka: TV SLO 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Psychobitch. Nor., 2019. Režija: Martin Lund. Igrajo: Jonas Tidemann, Elli Rhiannon Müller Osbourne, Saara Sipila-Kristoffersen, Bethina Nærby, Eilov Gravdal. Drama. 115 min.

Usekanka Foto Tv Slo

Film brez olepševanja prikaže občutljivo problematiko depresije med mladostniki in pozove k vrstniški solidarnosti.

Marius je pubertetnik, zaljubljen v priljubljeno sošolko. Ker je preveč sramežljiv, da bi jo povabil na ples, pri pouku kemije predlaga laboratorijske vaje v dvojicah in sanja o tem, da bo pristal z njo v paru. Načrte mu pokvari Frida, moteča sošolka, ki jo učitelj Mariusu dodeli za laboratorijsko partnerko. Med inštrukcijami Marius in Frida postaneta zaveznika. A Frida trpi za depresivno motnjo ...

Vprašanje konoplje: TV SLO 2 ob 20.00

The Cannabis Question. ZDA, 2021. Režija: Sarah Holt. Dok. odd. 60 min.

Vprašanje konoplje Foto Tv Slo

Kakih petinpetdeset milijonov Američanov pravi, da so uporabniki konoplje, prizadevanja za njeno legalizacijo pa so vse bolj izrazita v vse več ameriških zveznih državah. Čeprav mnogi verjamejo v njene koristne, celo zdravilne učinke, jo zvezna vlada razvršča ob bok heroinu, njena kriminalizacija pa je izrazito nesorazmerno prizadela temnopolte skupnosti.

Dokumentarna oddaja razišče tako tveganja, ki jih prinaša uporaba konoplje, tudi npr. možganom v razvoju, kot spodbudne rezultate pri zdravljenju npr. epileptičnih napadov in posttravmatske stresne motnje.