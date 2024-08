TV namigi: Vojna v raju, Prihodnost dela in festival Graška gora

Petek, 30. avgusta

Vojna v raju: TV SLO 2 ob 21.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bruno Manser - Die Stimme des Regenwaldes. Avstrij., 2020. Režija: Niklaus Hilber. Igrajo: Sven Schelker, Nick Kelesau, Elizabeth Ballang, Matthew Crowley, David Tse. Pust. film. 140 min.

Piše se leto 1984. Nemirni Bruno se znajde na življenjski prelomnici. Zahodna civilizacija mu je zaradi potrošnike miselnosti in nagnjenosti k pohlepu vse bolj tuja, zato gre iskat smisel življenja – sam se odpravi na ekspedicijo v neraziskane džungle Bornea.

Vodič, ki ga odloži na rečni obali, mu reče: »Umrl boš tukaj!« Res bi se njegova napoved zlahka uresničila, če ne bi Bruno naletel na domorodce iz plemena Penan, prvotne prebivalce prostranega otoka. Čeprav ne zna njihovega jezika, z njimi naveže pristen stik in v njihovem okolju preživi več let.

Prihodnost dela: Spreminjanje dela in delavcev: TV SLO 2 ob 20.00

Future of Work: Changing Work, Changing Workers. ZDA, 2021. Režija: Laurens Grant. Dok. odd. 60 min.

Prihodnost dela: Spreminjanje dela in delavcev Foto Tv Slo

Avtomatizacija, digitalna tehnologija in globalizacija korenito spreminjajo svet dela. Te spremembe je še dodatno pospešila pandemija covida-19. Z naravo dela pa se spreminjajo tudi življenja delavcev, tako poklicno kot zasebno.

Digitalni nomadi so delo na daljavo prostovoljno posvojili že pred leti, delo na domu med pandemijo pa je številne pahnilo v iskanje ravnovesja med službo, družino in prostim časom. Mnogi so zapadli tudi v krizo poklicne identitete.

Graška Gora poje in igra 2024: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. 1/2. 65 min.

Štirje kovači. Foto osebni arhiv

Festival z večletno tradicijo je potekal v petek, 16. avgusta. Letošnji festival Graška Gora poje in igra ni bil tekmovalnega značaja, ampak je bil posvečen 70-letnici Ansambla Štirje kovači.

Poleg ansambla Štirje kovači so nastopili tudi drugi uveljavljeni ansambli: ansambel Spev, Rosa, Petka, Vihar, Koroški kvintet, Potep, Tapravih 6 ter vokalna skupina Breznik. Vsi nastopajoči so imeli to čast in nalogo, da so izvajali po dve skladbi iz zakladnice Štirih kovačev, kar so naredili z veliko mero odgovornosti.