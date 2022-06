TV namigi: Vožnja, Trgovci s časom in Zlomljena krila

Četrtek, 30. junija

Vožnja: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Drive. ZDA, 2011. Režija: Nicolas Winding Refn. Igrajo: Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston, Albert Brooks, Oscar Isaac. Krim. 120 min.

Akcijski film za tiste, ki ponavadi ne marajo akcijskih filmov, je Vožnjo opisal eden od ameriških kritikov. Ryan Gosling je Voznik, hollywoodski kaskader, ki ob večerih ponuja še storitev bega s prizorišča ropa. Sam ne ropa, ne nosi pištole, on le vozi. Tudi govori skoraj ne. Potem pa spozna Irene in njenega sinčka. Irene je žena obsojenega kriminalca, in ko se vrne iz zapora, ga izsiljujejo v rop ...

Minimalistični scenarij in še bolj minimalistična Goslingova igra ter močna glasbena podlaga imajo enega bolj maksimalnih učinkov zadnjih let.

Trgovci s časom: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

In Time. ZDA, 2011. Režija: Andrew Niccol. Igrajo: Justin Timberlake, Olivia Wilde, Shyloh Oostwald, Johnny Galecki, Colin McGurk. ZF film. 130 min.

Trgovci s časom Foto Pro Plus

Nekje v prihodnosti ali v vzporednem vesolju se ljudje starajo do 25. leta. Potem se proces ustavi in imajo še 365 dni življenja. A čas lahko tudi kupijo, prodajo ali ukradejo. Will Salas živi s svojo mamo Rachel. Čeprav sta videti enako stara, jih ima ona 50, on pa 28. Nekega dne Will reši pred ropom neznanca, ki ima še celo stoletje časa. A ko neznanec naredi samomor in Willu prepusti svoj čas, Willa osumijo umora.

Če odmislimo ZF-element filma, nam ostane čisto navaden žanrski izdelek z dovolj stila, a premalo vsebine.

Zlomljena krila: Kanal A ob 22.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Shattered. ZDA, 2007. Režija: Mike Barker. Igrajo: Pierce Brosnan, Maria Bello, Gerard Butler, Emma Karwandy, Claudette Mink. Triler. 105 min.

Zlomljena krila Foto Pro Plus

Neil in Abby imata popolno življenje in popoln zakon. Z ljubko hčerkico Sophie živita ameriške sanje ...

Dokler Sophie nekega dne ne ugrabijo. S tem Neilov in Abbyjin varni mehurček, v katerem sta živela dotlej, poči. Ne preostane jima drugega, kot da začneta vestno izpolnjevati, kar jima naloži ugrabitelj Ryan, za katerega se izkaže, da je preračunljiv sociopat, ki nima kaj izgubiti. In medtem ko se njunemu dekletcu čas izteka, nesrečni par ugotovi, da bo postala njuna nočna mora še hujša.