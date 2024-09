TV namigi: Vračajo se Ja, Chef!, Kmetija in Riba, raca, rak

Ponedeljek, 2. septembra

Ja, Chef!: POP TV ob 21.15

Slo., 2022. Režija: Igor Gajič. 4. sezona. 1. del. Igrajo: Jurij Zrnec, Klemen Janežič, Katarina Čas, Domen Valič, Bojan Emeršič, Viktorija Bencik, Katarina Čas, Luka Cimprič, Mario Ćulibrk. Humoristična nad. 40 min.

Dogodivščine med osebjem v priljubljeni restavraciji se nadaljujejo tudi v četrti sezoni.

Zdravniki Chefu prepovejo kaditi. Da se mu ne bi bilo treba odpovedati tej škodljivi navadi, se Chef poskuša znajti na različne načine. Saši in Nastji je v stanovanju Luke in Mihe pretesno, zaradi česar trpijo vsi štirje. Med Zdravkom in Tomijem pride do novega spora, Štef pa se ju trudi pomiriti in v kuhinji ponovno vzpostaviti mir in slogo.

Kmetija: POP TV ob 20.00

Slo., 2024. 11. sez. 1. del. Resn. šov. 75 min.

Kmetija Foto Pro Plus

Kmetija prihaja z 11. sezono, z novo lokacijo, novo kmetijo, novimi izzivi in novimi tekmovalci, med katerimi bodo tudi že znani obrazi. Vsi se bodo borili za glavno nagrado, 50 tisoč evrov. Letos ne bo časa za posedanje, saj tekmovalce čaka veliko živali in neobdelanih polj.

Gospodarica Nada jim bo tokrat še posebej gledala pod prste, voditeljica Natalija Bratkovič pa obljublja s čustvi nabito sezono in neizprosne boje v areni. Že takoj na začetku bodo dobili glavo družine, služabnike, dvobojevalca, poleg tedenske naloge pa še dodatno nalogo.

Riba, raca, rak: Planet TV ob 20.00

Slo., 2024. Resn. šov. 65 min.

Riba raca rak Foto Planet Tv

Riba, raca, rak je kuharski resničnostni šov, ki gledalcem nudi edinstven vpogled v kuhinje in kuharske navade znanih imen. Skozi oddajo bo gledalce vodil komentatorski glas, ki ga bo posodil Klemen Bunderla, za strokovni komentar kulinaričnega dogajanja pa bo poskrbela Darja Končarevič.

Pred nami je nova sezona najbolj estradne kuharske oddaje in kot prvi se bo za štedilnikom znašel vsem dobro poznani glasbenik Miki Vlahovič. Za svoje štiri goste (Gaja Prestor, Tilen Lotrič, Maja Blagovič in Luka Korenčič) bo moral seveda pripraviti tri hodni meni.