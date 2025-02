TV namigi: vračata se Skrito v raju in Beli lotos, prihajata Kaj + Ester

Ponedeljek, 17. februarja

Skrito v raju (Premiera)

Pop TV ob 20.00

Slo., 2025. Igrajo: Matej Zemljič, Gaja Filač, Aleš Valič, Sabina Kogovšek, Blaž Valič. Nad. 80 min.

Prva sezona serije Skrito v raju je gledalce popeljala v istrski kamp Paradiso, kjer si pisana bera dopustnikov polni baterije od vrveža glavnega mesta.

Druga sezona serije se začne s sojenjem za umor Blaža Dolenca. Julija (Sabina Kogovšek) in David (Blaž Valič) sta ločena, Julija blesti v novi službi. Jana (Tanja Potočnik) in Lara (Gaja Filač) ne moreta sprejeti Markovega (Matej Zemljič) opravičila, Lara od vsega hudega zbeži v Avstralijo. Mark in Mia (Zala Djurić) živita skupaj in nestrpno čakata na sojenje. Kako se bo razsodba končala za Marka? Nato pa Mark v sodni dvorani zagleda Laro. Se mu blede?

Kaj + Ester za vedno (Premiera)

TV SLO 2 ob 21.00

Slo., 2025. 1/6. Režija: Tosja Flaker Berce. Igrajo: Katja Predan, Bojan Cvjetićanin, Diana Kolenc, Veronika Železnik, Suzana Krevh, Mila Peršin, Filip Mramor, Miha Hočevar, Nina Valič. Mlad. nad. 25 min.

Kaj + Ester za vedno. Foto TVS

Kaj (Bojan Cvjetićanin) in Ester (Katja Predan) sta najstnika, ki se na zadnji dan osnovne šole znajdeta pred nepričakovano prelomnico: Ester se namreč odloči končati njuno večmesečno zvezo, kar Kaja močno prizadene. Ko Ester jeseni vstopi na gimnazijo, skuša najti svoje mesto v novem okolju, a ji načrte prekriža presenečenje: Kaj se je čez poletje prepisal na njeno šolo. S to romantično gesto pritegne pozornost novih sošolk, Ester pa postane izobčenka. A kmalu spozna skrivnostno Vando, dijakinjo drugega letnika, s katero si izmislita prebrisan načrt ... Serija bo na sporedu šest dni zapored.

Seriji bodo sledili še videokasti Bínglanje – s pogovori o temah, ki jih predelujejo Ester, Kaj in njuni vrstniki. Z mladimi se bo pogovarjala voditeljica podkasta Rožnata dolina Katja Stojnić, v debati pa bodo sodelovali mladi iz projekta Za in proti, zavod za kulturo dialoga ter dijaki z Gimnazije Poljane.

V prvi oddaji Binglanje Lea, Matej, Rok in Živa, mladi iz projekta Za in proti, zavod za kulturo dialoga, komentirajo dogajanje in prizore iz 1. epizode serije Kaj + Ester za vedno. Dotaknejo se tem socialne izključenosti, tesnobe ob vstopanju v srednjo šolo in zlomljenih src ob razhodu.

Beli lotos (Premiera)

HBO ob 20.00

The White Lotus. 3. sezona. 1/8. ZDA, 2025. Režija: Mike White. Igrajo: Michelle Monaghan, Walton Goggins, Jason Isaacs, Carrie Coon, Leslie Bibb, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola. TV serija. 65 min.

Kot v prvih dveh sezonah je zgodba serije je postavljena v idilično letovišče Beli lotos, le da je tokrat to tropsko letovišče na Tajskem.

Zgodba se odvije v času sedmih dni, spremlja pa prigode gostov in osebja letovišča. Družabna satira tokrat vključuje prijateljice na »ženskih počitnicah«, družino bogatega poslovneža, starejšega moškega z mlajšo partnerico in menedžerko wellness centra, ki edina ponovi svojo vlogo iz prve sezone.