TV namigi: Vsa bitja, Džungla in Neuničljivi boksar Paz

Torek, 3. maja

Vsa bitja, majhna in velika: TV SLO 1 ob 20.00

All Creatures Great and Small. VB, 2022. 2. sezona. 1/7. Režija: Brian Percival. Igrajo: Nicholas Ralph, Heather Horsman, Euan Macnaughton, Seumas MacKinnon, Gabriel Quigley. Nad. 55 min.

Spomladi 1938 se James Herriot, po krajšem bivanju pri starših v Glasgowu, vrne v Darrowby blizu Yorkshira, kjer bo nadaljeval delo veterinarja pri Siegfriedu Farnonu.

Odločitev ni bila lahka, saj so mu v Glasgowu ponudili službo v sodobni veterinarski ambulanti, istočasno pa bi lahko ostal v bližini staršev. A pri Farnonu se James počuti odlično, dobro se ujame tudi s Siegfriedovim bratom Tristanom in zaščitniško gospodinjo Hall. Po tem, ko si je Helen premislila glede poroke s Hughom, ji je James pustil nekaj časa zase, a ko se spet srečata, je očitno, da sta se zelo pogrešala.

Džungla: TV SLO 2 ob 21.40

Vikemdova ocena: 3 (od 5)

Jungle. 2017. Režija: Greg McLean. Igrajo: Daniel Radcliffe, Yasmin Kassim, Luis Jose Lopez, Lily Sullivan, Jacek Koman. Pust. film. 120 min.

Džungla Foto Tv Slo

Leto 1981. Mladi Izraelec Yossi se med popotovanjem po svetu ustavi tudi v Boliviji. Tam se spoprijatelji s popotnikoma Kevinom in Marcusom.

Med iskanjem dogodivščin v La Pazu Yossi naleti na skrivnostnega avanturista, Avstrijca Karla. Ta predlaga obisk džungle v severnem delu države, kjer živi eno slabo poznanih plemen, s katerimi je v dobrih odnosih. Yossi v avanturo pregovori še Kevina in Marcusa, tako da se četverica pod Karlovim vodstvom poda v neraziskane (in na zemljevidih neoznačene!) kraje. A razmere se začnejo zapletati in Karl nima ravno brezhibne preteklosti …

Neuničljivi boksar Paz: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Bleed for This. ZDA, 2016. Režija: Ben Younger. Igrajo: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds, Ted Levine. Bio. film. 125 min.

Neuničljivi boksar Paz Foto Pro Plus

Spremljamo boksarja Vinnyja Pazienzo »Pazmanskega vraga«, ki se je povzpel do svetovne slave po dveh zmagah na svetovnem prvenstvu, v lahki in poltežki kategoriji.

Njegovo kariero je prekinila avtomobilska nesreča, v kateri si je poškodoval hrbtenico; zdravniki niso bili prepričani, ali bo lahko sploh kdaj še hodil. A trmasti boksar ni upošteval nasvetov in je nadaljeval trening ...