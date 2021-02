TV namigi: Windermerski otroci, Misisipi in Vzpon imperijev

Ponedeljek, 15. februarja



Windermerski otroci: TV SLO 2 ob 20.50

Mogočni Misisipi: TV SLO 2 ob 20.00

Mogočni Misisipi Foto Tvs

Vzpon imperijev: Osmansko cesarstvo: Novi sultan: Viasat History ob 21.55

Vzpon imperijev: Osmansko cesarstvo: Novi sultan Foto Viasat

Poleti 1945 iz Prage na britansko podeželje pripeljejo tristo mladostnikov, ki so preživeli holokavst. Britanska vlada jim zagotovi zatočišče, da si bodo lahko opomogli od grozot vojne. S seboj nimajo tako rekoč ničesar, vsi pa se spopadajo z globokimi psihičnimi ranami. Ker ne vedo, kaj jih čaka, in ker ne znajo angleško, so prestrašeni, po drugi strani pa vznemirjeni, ker je vojne konec. To jim vliva upanje, da bo prihodnost prijaznejša od preteklosti.Film, ki se v travmo vojne zazre skozi oči otrok in mladostnikov, ki so jo doživeli. O bolečini, ki se s koncem vojne ni končala ...Misisipi je pomembna vodna prometnica v severni Ameriki in na njegovih bregovih so zrasla velika mesta New Orleans, Memphis in St. Louis. Misisipi je 3778 kilometrov dolg veletok, ki ima skromen začetek v Minnesoti. Od tod se usmeri proti jugu. Reka teče skozi različne tipe pokrajin, njeno porečje pa zajema skoraj polovico ZDA. Misisipi v svojem spodnjem toku ustvarja močvirja, ki kipijo od življenja. Značaj reke se spreminja vzdolž celotnega toka.Britanski novinar in voditelj Trevor McDonald se je podal na epsko popotovanje od mehiškega zaliva pa do izvira Misisipija v Minnesoti.Zgodba se začne leta 1451, v času cesarja Konstantina XI., vladarja Vzhodnega rimskega cesarstva.Prestolnica Konstantinopel in kopica še stoječih postojank je vse, kar je ostalo od nekdaj mogočnega 1100-letnega imperija. Dolgoletni sovražniki Rimljanov so Osmani, ki jih vodi sultan Murat II. Po njegovi smrti leta 1451 njegov 19-letni sin Mehmed II. postane najmlajši sultan hitro rastočega imperija ...