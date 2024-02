TV namigi: zgodba o violini, Savi in videoigri. In vse košarkarske zvezde!

Nedelja, 18. februarja

Ena za reko: Zgodba Save (Premiera): TV SLO 1 ob 22.05

Slo., 2024. Režija: Rožle Bregar. Dok. film. 95 min.

Reka Sava izrezuje kanjone, prinaša rodovitno prst, ustvarja brzice, gnezdišča in globoke tolmune. Ljudje pijejo njeno vodo, je navdih za pesmi in prepire ter vir energije.

Iz osrčja Julijskih Alp teče skozi štiri države in številne pokrajine, vse do Beograda, kjer se izliva v Donavo. Imenuje se Sava in je domača reka večini ekipe tega filma.Čeprav živijo poleg nje, mnogi nikoli ne izkoristijo priložnosti, da bi jo zares spoznali.

Veslaški izlet po celotnem slovenskem delu reke (251 km) zagotavlja prav to. Gledalci se lahko pridružijo štirim kajakašem, medtem ko veslajo prek Slovenije, vzorčijo vodo, štejejo vodne ptice in spoznavajo njeno divjo preteklost, barvito sedanjost in negotovo prihodnost. Film ponuja vpogled v mnenje posameznih veslačev o reki, ohranjanju narave in življenju, kombinacija pa je začinjena z modrimi besedami Save ter mnogimi dogodivščinami, ki so se jim pripetile na tem razburljivem 11-dnevnem popotovanju.

Estrellita – Pesem za domov: Pop TV ob 11.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2007. Režija: Metod Pevec. Igrajo: Silva Čušin, Marko Kovačevik, Senad Bašić, Tadej Troha. Drama. 115 min.

Silva Čušin v Estrellitii. Foto TVS

Čustveno angažirana ljubezenska drama režiserja Metoda Pevca se začne s smrtjo slavnega violinista Fabianija. Ta sproži vrtinec strasti in usodnih zapletov, v središču česar se je znašla mojstrova zapuščina, violina Estrellita. Violino Fabianijeva vdova Dora, ta po moževi smrti odkrije trpko resnico, da ni bila edina v njegovem življenju, podari bosanskemu dečku Almirju, ki trdi, da je z možem igral. A zaplet povzroči to, da violina zamika še koga ...

Vrhunska Silva Čušin v vlogi Dore in bosanski melos filma sta temelj ganljive zgodbe o violinah, ki potrebujejo mojstra, o ženah, ki potrebujejo može, in dečkih, ki iščejo svojo mater.

Gran Turismo (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Gran Turismo. ZDA, 2023. Režija: Neill Blomkamp. Igrajo: David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet. Akc. film. 135 min.

Neill Blomkamp (Okrožje 9) je režiser neverjetne resnične zgodbe o Jannu Mardenboroughu, dolgoletnem igričarju iz Cardiffa. Jann (Archie Madekwe) svoje dneve preživlja ob igranju Gran Turisma, nad čimer njegov oče ni navdušen.

Medtem v Tokiu Danny Moore (Orlando Bloom), vodja trženja avtomobilske korporacije Nissan, vodi oglaševalsko kampanjo in skupaj z vodstvom Gran Turisma snuje načrt za uvedbo tekmovanja, ki vabi igričarje, da preizkusijo svojo srečo v pravih dirkalnih avtomobilih.

Ker potrebuje pomoč pri organizaciji dogodka, se Danny obrne na Jacka Salterja (David Harbour), nekdanjega dirkača in nepoboljšljivega cinika. Ko usoda združi Janna z Dannyjem in Jackom, postane voznik Nissanovega dirkalnika in se brezglavo poda v boj za svoje mesto v tekmovalnem svetu pravega dirkanja.

Košarka: All Stars: Arena Premium in Kanal A ob 2.00

Prenos iz Indianapolisa. 180 min.

Luka Dončić. FotoTim Nwachukwu/AFP

Vzhod ali zahod? Tekma vseh zvezd ameriške košarkarske lige NBA se za 73. izvedbo tekmovanja prvič po letu 2017 vrača v klasični format, po katerem se bosta pomerili ekipi obeh konferenc, ki bosta polni zvezdnikov.

Oči slovenskih ljubiteljev košarke bodo zagotovo uprte v slovenskega reprezentanta in zvezdnika ekipe Dallas Mavericks Luko Dončića, ki bo že petič po vrsti igral na t.i. All Star tekmi. Ljubljančan, ki je dobil največ glasov navijačev med branilci zahodne konference lige NBA, je bil že četrtič izbran tudi v prvo peterko.