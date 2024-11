TV namigi: Zgodbi o slikarki Fridi Kahlo in reki Savi

Torek, 26. novembra

Frida Kahlo: Iskanje identitete in strta mladost: TV SLO 1 ob 20.35

Becoming Frida Kahlo: The Making and Breaking. VB, 2023. 1/3. Režija: Louise Lockwood. Dok. serija. 55 min.

Življenje Fride Kahlo, ene največjih umetnic 20. stoletja, je še danes ovito v tančico skrivnosti. V tej poglobljeni seriji ustvarjalci s pomočjo poznavalcev slikarkinega življenja ter širokega nabora arhivskih posnetkov razkrijejo, kako so umetnost, politika in ljubezen izoblikovali tako Fridin umetniški izraz kot tudi njen edinstveni značaj ter kako se je vse življenje borila za neodvisnost.

V prvem delu spoznamo zgodbo o odraščanju v času po mehiški revoluciji.

Sava: TV SLO 2 ob 22.10

Koprod., 2021. Režija: Matthew Somerville. Dok. film. 80 min.

Sava Foto Tv Slo

Reka Sava je bila tisočletja ločnica med vzhodom in zahodom in vez med narodi. Nekoč najdaljša reka v Jugoslaviji danes teče skozi Slovenijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo.

V tem nekonvencionalnem dokumentarcu Savi posodi glas zdaj žal že pokojna hrvaška igralka Mira Furlan (1955–2021), ki gledalca vodi po 990 kilometrov dolgi poti reke med ljudmi, ki z gledalci delijo svoje spomine, sanje in videnje prihodnosti.

Meditativni dokumentarec je po besedah britanskega režiserja Matthewa Somervilla »ljubezensko pismo Balkanu, Savi in Miri Furlan«.

Več kot le dom: TV SLO 2 ob 17.35

Slo., 2024. Dok. film. 60 min.

Več kot le dom Foto Tv Slo

Več kot le dom je dokumentarni film, ki večplastno obravnava vlogo Študentskih domov Maribor. Ti so skozi šest desetletij dajali prostor za študij številnim generacijam, hkrati pa so bili pomembno stičišče družabnega, kulturnega in avantgardnega udejstvovanja študentov v Mariboru.

Nekdanji in sedanji stanovalci ter zaposleni v domovih in na mariborski univerzi bodo s svojimi pričevanji predstavili tudi razvojni napredek Študentskih domov in njihovo perspektivo.